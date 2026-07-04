Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Beker, "Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.

Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin yaşandığı CHP'den istifalar da art arda sürüyor. Son olarak Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

"KİŞİSEL HESAPLARIN HAKİMİYETİNİ ÜZÜLERKE İZLİYORUM"

Beker tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kamuoyuna Saygılarımla... Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."

Adnan Beker

ADNAN BEKER KİMDİR?

1964'te Yozgat'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara Solfasol’da, lise eğitimini Aydınlıkevler Lisesinde tamamladı. Petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde çalıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile vakıf ve derneklerde yöneticilik görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimlerinde İyi Partiden Çankaya Belediye Meclisi Üyesi seçildi ve 4 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde İyi Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yaptı.

2023 yılında İyi Parti'den Ankara milletvekili olarak seçildi. 16 Kasım 2023'te İyi Partiden ayrıldığını duyurdu; 4 Mart 2025'te ise CHP'ye katıldı.

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