Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı. Birçok noktada yollar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sarıyer ve Silivri’de aralıklarla etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağışın gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbulda sağanak yağış! Caddeler göle döndü

Taksim Meydanı’nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.

İstanbulda sağanak yağış! Caddeler göle döndü

İstanbul Valiliği, yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbulda sağanak yağış! Caddeler göle döndü

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