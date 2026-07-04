Meteoroloji; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kars için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sağanak yağışın beklendiği kentlerde vatandaşlara da sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarla ilgili tedbir uyarısı yapıldı.

Bunaltan sıcak hava dalgasının ardından İstanbul güne bulutlu bir havayla başladı. Hafta sonu hava durumu tahminleri merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu.

4 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, hava şartlarının oluşturabileceği olumsuzluklara dikkat çekerek İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kars illeri için "sarı" kodlu alarm verdi.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 kente sarı kodlu uyarı!

SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM...

Yapılan uyarılara göre, İstanbul ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı da hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların; sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışının yanı sıra bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle heyelan riskini de beraberinde getirdiği bildirildi.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI

MGM, her iki bölge için de geçerli olmak üzere, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve ani su baskınlarına karşı vatandaşların yerel yönetimlerin ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi.

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