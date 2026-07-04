Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkaran bir otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ölü ve yaralıların olduğu bir kaza meydana geldi.

Mehmet B. idaresindeki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki araç muayene istasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Halil B, Ali B, Reslan B, Hüseyin B, Mehmet B, Yusuf B, İsmail B. ile İbrahim B. yaralandı.

Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

9 YAŞINDAKİ YUSUF ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 9 yaşındaki Yusuf B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep ve Nizip'teki çeşitli hastanelere kaldırılan diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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