Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performansın karşılığını sosyal medyada aldı. Turnuvaya yaklaşık 40 bin takipçiyle başlayan deneyimli file bekçisi, 20.8 milyon takipçiye ulaşarak Iker Casillas'ı geride bıraktı ve Instagram'ın en çok takip edilen kalecisi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha, turnuvadaki performansıyla yalnızca futbolseverlerin değil, sosyal medyanın da gündemine oturdu. 40 yaşındaki file bekçisi, Instagram'da yakaladığı olağanüstü yükselişle İspanyol efsane kaleci Iker Casillas'ı geride bırakarak platformun en çok takip edilen kalecisi konumuna yükseldi.

Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZI PARLADI

İlk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Yeşil Burun Adaları'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Vozinha, özellikle grup aşamasındaki kritik kurtarışlarıyla adından söz ettirdi. 40 yaşındaki deneyimli eldiven, turnuva boyunca sergilediği performans sayesinde dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin ilgisini çekti. Özellikle güçlü rakipler karşısındaki başarılı performansı, sosyal medyada viral olmasını sağladı.

Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha

TAKİPÇİ SAYISI REKOR KIRDI

Dünya Kupası'na yaklaşık 40-50 bin Instagram takipçisiyle başlayan Vozinha'nın hesabı, turnuva boyunca adeta patlama yaşadı. Deneyimli kaleci, kısa süre içerisinde milyonlarca yeni takipçi kazanarak an itibarıyla 20,8 milyon takipçiye ulaştı ve bu alanda Iker Casillas'ı geride bırakarak Instagram'ın en çok takip edilen kalecisi unvanını elde etti.

Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha

MASAL ARJANTİN KARŞISINDA SONA ERDİ

Turnuvanın flaş ekiplerinden Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda Arjantin ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süresi berabere tamamlanan karşılaşmayı Arjantin uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 kazanırken, Yeşil Burun Adası'nın tarihi Dünya Kupası serüveni sona erdi.

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