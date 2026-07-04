Arjantin'in Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldiği maçın ardından Lionel Messi, rakip oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tecrübeli yıldız, "Beni fena hırpaladılar" sözleriyle maçın sertliğine esprili bir göndermede bulunurken, fotoğraf ve forma talebinde bulunan tüm rakiplerini geri çevirmedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Arjantin, uzatmalara giden nefes kesen mücadelede Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Arjantin kaptanı Lionel Messi, hem maçın zorluk derecesini değerlendirdi hem de rakip oyuncularla yaşadığı ilginç diyaloğu esprili sözlerle anlattı.

Arjantin kaptanı Lionel Messi

"SAHADA BENİ FENA HALDE HIRPALADILAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Lionel Messi, Yeşil Burun Adaları oyuncularıyla yaşadığı diyaloğu esprili ifadelerle anlattı.

"Formamı istediler, her şeyi... Sahada ise beni fena halde hırpaladılar." diyen Arjantinli yıldız, maç sonundaki dostane görüntülere rağmen karşılaşmanın oldukça sert geçtiğini söyledi.

Arjantin kaptanı Lionel Messi

DURAN TOPLAR GALİBİYETİ GETİRDİ

Galibiyette duran topların önemine dikkat çeken Messi, şunları söyledi:

"Bu takım bunu uzun süredir gösteriyor; mücadele ediyor ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek. Bugün, son zamanlarda iyi değerlendiremediğimiz duran topların önemini gördük. Böyle maçlarda bu çok önemli. İyi kafa vuruşlarımız var, hava toplarında iyi oyuncularımız var."

Tecrübeli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bundan yararlanabildik ve bu önemli olacak. Hem hücumda hem de savunmada bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Böyle bir turnuvada bu çok önemli."

Arjantin kaptanı Lionel Messi

"TOPA HAKİMİYETİMİZİ KAYBETTİK"

Messi, galibiyete rağmen oyunlarından memnun olmadıklarını da dile getirdi.

"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın İspanya ve Uruguay'a karşı yenilmemesinin bir nedeni var. En zor kısmı, yani ilk golü atmayı başardık ve bu sayede ritmimizi bulacağımızı düşündük. Ama tam tersi oldu. Topa hakimiyetimizi kaybettik, geri çekildik ve etkili bir pres kuramadık." ifadelerini kullandı.

Arjantin kaptanı Lionel Messi

MAÇ SONUNDA MESSI'YE YOĞUN İLGİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Yeşil Burun Adaları futbolcuları, dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden Messi ile fotoğraf çektirebilmek ve formasını alabilmek için adeta sıraya girdi.

Saha içindeki rekabetin yerini dostluk görüntülerinin aldığı anlarda Arjantinli yıldız, rakip oyuncuların fotoğraf ve forma taleplerini geri çevirmedi. Ortaya çıkan görüntüler, Dünya Kupası'nın rekabet kadar futbolun birleştirici yönünü de yansıtan anları arasında yer aldı.

Arjantin, aldığı galibiyetle son 16 turuna yükselirken, bir sonraki turda Mısır millî futbol takımı ile karşı karşıya gelecek.

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