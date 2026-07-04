İhlas Haber Ajansı
2026 FIFA Dünya Kupası final yolunda son 16 takım belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçlarının sona ermesiyle son 16 eşleşmeleri belli oldu.
Özetle Dinle2026 FIFA Dünya Kupası final yolunda son 16 takım ...
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu tamamlanarak son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
- Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini yenerek son 16 turuna kaldı.
- Son 16 turunda Asya'dan takım bulunmamaktadır.
- Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından 2 ülke son 16 turunda mücadele edecek.
- Son 16 turu eşleşmeleri şunlardır: Kanada - Fas, Paraguay - Fransa, ABD - Belçika, Portekiz - İspanya, Brezilya - Norveç, Meksika - İngiltere, Arjantin - Mısır, İsviçre - Kolombiya.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları sona erdi. Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.
Bu turda Asya'dan takım bulunmazken, Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek.
FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Kanada - Fas
Paraguay - Fransa
ABD - Belçika
Portekiz - İspanya
Brezilya - Norveç
Meksika - İngiltere
Arjantin - Mısır
İsviçre - Kolombiya
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