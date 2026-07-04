2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçlarının sona ermesiyle son 16 eşleşmeleri belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları sona erdi. Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

Bu turda Asya'dan takım bulunmazken, Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek.

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Kanada - Fas

Paraguay - Fransa

ABD - Belçika

Portekiz - İspanya

Brezilya - Norveç

Meksika - İngiltere

Arjantin - Mısır

İsviçre - Kolombiya

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