Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı sert misillemeler devam ederken Kiev yönetimi şok bir saldırıya imza attı. Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracı, Kırım'da konuşlandırılan Rus 'Mig-29' tipi savaş uçağını vurdu. Kiev yönetimi saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yer alan Belbek Askeri Havaalanı'nda konuşlu bir Rus "Mig-29" tipi savaş uçağına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

GUR'a ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece Kırım'daki Belbek Askeri Havaalanı'na saldırı yapıldığı belirtildi.

"Mig-29" savaş uçağı böyle vuruldu! Rusya'ya şok saldırı

ON MİLYONLARCA DOLARLIK HASAR

Açıklamada, saldırı nedeniyle burada konuşlandırılan bir Rus "Mig-29" tipi savaş uçağının imha edildiği aktarıldı.

Saldırı sırasında havalanan fırlatma rampasının da vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Saldırgana verilen hasarın on milyonlarca dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.

"Mig-29" savaş uçağı böyle vuruldu! Rusya'ya şok saldırı

Açıklamada, "Mig-29" tipi savaş uçağına yönelik saldırıya ait olduğu belirtilen görüntü de paylaşıldı.

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