"Mig-29" savaş uçağı böyle vuruldu! Rusya'ya şok saldırı
Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı sert misillemeler devam ederken Kiev yönetimi şok bir saldırıya imza attı. Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracı, Kırım'da konuşlandırılan Rus 'Mig-29' tipi savaş uçağını vurdu. Kiev yönetimi saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
- Saldırı, 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece Belbek Askeri Havaalanı'na yapıldı.
- Saldırıda bir Rus "Mig-29" tipi savaş uçağı imha edildi.
- Saldırı sırasında havalanan fırlatma rampası da vuruldu.
- Saldırgan verilen hasarın on milyonlarca dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.
- Saldırıya ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaşıldı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yer alan Belbek Askeri Havaalanı'nda konuşlu bir Rus "Mig-29" tipi savaş uçağına saldırı düzenlendiğini bildirdi.
GUR'a ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece Kırım'daki Belbek Askeri Havaalanı'na saldırı yapıldığı belirtildi.
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ON MİLYONLARCA DOLARLIK HASAR
Açıklamada, saldırı nedeniyle burada konuşlandırılan bir Rus "Mig-29" tipi savaş uçağının imha edildiği aktarıldı.
Saldırı sırasında havalanan fırlatma rampasının da vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Saldırgana verilen hasarın on milyonlarca dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Mig-29" tipi savaş uçağına yönelik saldırıya ait olduğu belirtilen görüntü de paylaşıldı.