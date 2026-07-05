Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan sessiz prova
Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar takımıyla golsüz berabere kaldı.
Özetle DinleBeşiktaş'tan sessiz prova
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Spor 2 dk önce
Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçında MTE 1904 KFT ile golsüz berabere kaldı.
- Maç MTE 1904 Sporttelep’te oynandı.
- Beşiktaş'ın ilk on birinde Emir Yaşar, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
- Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sonuçlandı.
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Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçında karşılaştığı MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.
MTE 1904 Sporttelep’te oynanan maça siyah-beyazlılar; Emir Yaşar, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy ilk on biriyle başladı.
Müsabakanın 90 dakikası golsüz sona erdi.
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