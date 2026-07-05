Yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran milli futbolcu Salih Özcan ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan için geri sayıma geçti.

ANLAŞMA TAMAM

Siyah beyazlılar, geçen yıldan bu yana transferi gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı. Beinsports'un haberine göre; Beşiktaş, Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Salih Özcan, resmi imza atmasıyla birlikte Beşiktaş'tan senelik 2.5 milyon avro kazanacak.

Salih Özcan

KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

Milli futbolcunun, siyah beyazlılara imza atmasının ardından Orkun Kökçü ile birlikte Slovakya kampına katılması bekleniyor. Alman devi Borussia Dortmund'da geçen sezon 12 maçta süre bulan Salih Özcan, 74 dakika sahada kalmıştı.

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