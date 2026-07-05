Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, milli yıldızla anlaştı: 3 yıllık sözleşme
Yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran milli futbolcu Salih Özcan ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
Özetle DinleBeşiktaş, milli yıldızla anlaştı: 3 yıllık sözleşm...
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Spor 2 dk önce
Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan ile büyük oranda anlaşma sağladı.
- Beşiktaş, Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
- Salih Özcan, imza atmasıyla birlikte Beşiktaş'tan senelik 2.5 milyon avro kazanacak.
- Milli futbolcunun, Orkun Kökçü ile birlikte Slovakya kampına katılması bekleniyor.
- Salih Özcan, geçen sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta süre buldu.
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Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan için geri sayıma geçti.
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ANLAŞMA TAMAM
Siyah beyazlılar, geçen yıldan bu yana transferi gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı. Beinsports'un haberine göre; Beşiktaş, Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Salih Özcan, resmi imza atmasıyla birlikte Beşiktaş'tan senelik 2.5 milyon avro kazanacak.
KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR
Milli futbolcunun, siyah beyazlılara imza atmasının ardından Orkun Kökçü ile birlikte Slovakya kampına katılması bekleniyor. Alman devi Borussia Dortmund'da geçen sezon 12 maçta süre bulan Salih Özcan, 74 dakika sahada kalmıştı.
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