Bursa Yunuseli Havalimanı'nda bir uçağın iniş takımlarının açılmadığı ihbarı üzerine alarm verildi. Acil durum prosedürünün devreye alındığı olayda, uçağın iniş takımlarının açık olduğu belirlenince pilot güvenli şekilde iniş yaptı.

Bursa Yunuseli Havalimanı'nda iki kişilik eğitim uçağıyla ilgili yapılan ihbar kısa süreli paniğe neden oldu. Bir uçağın iniş takımlarının açılmadığı bilgisinin kuleye ulaşmasının ardından havalimanında acil durum prosedürü devreye sokuldu.

Saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri piste yönlendirilerek olası bir kazaya karşı hazır bekletildi. Uçak ise kule kontrolünün koordinasyonunda kontrollü şekilde inişini gerçekleştirdi.

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SENSÖR ARIZASI PANİĞE NEDEN OLDU

Yapılan incelemede, uçağın iniş takımlarında herhangi bir mekanik arıza bulunmadığı, sensör arızası nedeniyle pilotun iniş takımlarının açık olduğunu gösteren 3 yeşil ikaz ışığını göremediği öğrenildi.

Bunun üzerine iniş takımlarının açılmadığını düşünen pilot, tedbir amaçlı acil iniş talebinde bulundu.

Kule görevlilerinin yaptığı kontrollerde tekerleklerin açık olduğu tespit edilince uçak güvenli şekilde piste indirildi.

PİLOT YARA ALMADI

İnişin ardından uçak hangara çekilirken, olayda tek başına bulunan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yaşanan hareketliliğe rağmen havalimanındaki uçuş trafiğinde herhangi bir aksama meydana gelmedi.

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