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Doğum yardımı yattı mı? 5 bin TL doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Doğum yardımı yattı mı? 5 bin TL doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Doğum yardımı ödemelerinin ne zaman hesaba geçeceği merak konusu haline geldi. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti. Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Mayıs ayında yapacağız" dedi.

287 bin 518 ailenin başvurduğu doğum yardımı için başvurular 8 Nisan'da başladı.

1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verileceği bilgisi paylaşıldı.

Doğum yardımı yattı mı? 5 bin TL doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak? - 1. Resim

DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Doğum yardımı ödemelerine ilişkin bilgi veren Göktaş, "Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.

Doğum yardım ödemelerinin Mayıs ayı içerisinde yatırılacağı belli oldu.

Doğum yardımı yattı mı? 5 bin TL doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak? - 2. Resim

5 BİN TL DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan ödeme yapılacağını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak, gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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