Mayıs SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi aileleri Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Mayıs ayıyla beraber yeniden konuşulmaya başlandı. İhtiyaç sahibi aileler, maddi açıdan rahatlamak adına Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman hesaba geçeceğini araştırmaya başladı.

Her ay ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hesaplara yatırılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından karşılanan bu ödemeler ihtiyaç sahibi ailelerin maddi olanaklarının iyileşmesi adına yapılmaktadır.

Geçen ay 1 milyar 231 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiğini duyura Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu destekle beraber çocukların daha rahat bir aile ortamında büyümesinde katkı sunduklarını belirtti.

Mayıs ayının gelmesiyle beraber SED ödemelerinin ne zaman hesaba geçeceği merak edilmeye başlandı.

2025 MAYIS SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

2025 Mayıs ayı için SED ödemelerinin ayın 20'ine kadar hesaplara yatırılması beklenmektedir. Nisan ayına yani bir önceki aya bakıldığında SED ödemeleri 16 Nisan 2025 tarihinde hesaplara yatırılmıştı.

SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

NİSAN AYINDA 1 MİLYAR 231 MİLYON TL HESAPLARA GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere itina gösterdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını ön planda tutarak hizmetleri şekillendirdiklerini belirtti.

Bu bağlamda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerinin altını çizen Göktaş, çocukların milli değerlere sahip olup, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.