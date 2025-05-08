Araç sahiplerine 153 milyar TL tazminat! En fazla ödeme trafik sigortasında...

Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında geçen yıl sigortalılara yapılan ödemeler ile eksper ve masraf ödemeleri dâhil toplam 3 milyon 954 bin 425 mağdura 152 milyar 865 milyon 209 bin 235 lira tazminat ödemesi yapıldı. Trafik sigortasında ödenen tazminat tutarı 91 milyar lira ve ödeme yapılan mağdur sayısı da 2 milyon 503 bin 964 oldu.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 25 milyon 606 bin 686 teminat verilirken, prim tutarı 161 milyar 14 milyon lira oldu.

EN ÇOK TAZMİNAT OTOMOBİLLERE ÖDENDİ

Araç tiplerine göre en çok tazminat 51 milyar 44 milyon lira ve 1 milyon 415 bin mağdurla otomobillere ödendi. Otomobili, 19 milyar 587 milyon lira ve 559 bin 464 kişiyle kamyonet izledi. Kasko sigortası kapsamında ödenen tazminat tutarı ise 61 milyar 756 milyon 788 bin 819 lira ve mağdur sayısı 1 milyon 449 bin kişi oldu. Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 9 milyon 289 bin 702 teminat verilirken, prim tutarı 112 milyar 328 milyon 938 bin 406 lira olarak kaydedildi.Araç tiplerine göre en çok tazminat 43 milyar 603 milyon 658 bin 692 ile otomobillere, 6 milyar 706 milyon 218 bin 912 ile kamyonetlere ve 5 milyar 230 milyon 512 bin 125 ile çekicilere ödendi.