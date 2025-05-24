Birinci, ikinci, üçüncü çocuğa doğum yardımı ne zaman yatacak! Doğum yardımı paraları o tarihte hesaba geçecek

Doğum yardımı ödeme tarihleri yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Aile Yılı' kapsamında doğum yardımı hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birinci, ikinci ve üçüncü çocuğa yatırılacak olan çocuk yardımı ödemeleri hakkında detayları paylaştı. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla dünyaya gelen çocuklar için doğum parası ödemeleri yapılacağı belli oldu.

Aile güçlendirme ve nüfus artışını arttırmak adına uygulamaya sokulan doğum yardımı için ödeme tarihi netleşti. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL doğum yardımı, ikinci çocuk için aylık 1500 TL olarak ödeme yapılacakken üçüncü çocuğa ise aylık 5 bin TL yatırılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Uluslararası Aile Formu''nda annelere doğum parasının ödeneceği tarihi açıkladı. İşte, doğum parası ödeme tarihi...

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 NE ZAMAN?

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum yardımı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarih hakkında bilgi verdi.

Doğum yardımı ödemeleri kapsamında 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyarlık ödeme yapılacak. Buna göre, doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü toplu şekilde hesaplara geçecektir. Bugün itibarıyla doğum yardım ödemelerinin yatmasına 4 gün kalmıştır.

DOĞUM YARDIMI (ÇOCUK PARASI) NE KADAR?

Doğum yardımı ödemeleri ilk çocuk için tek sefer geçerli olmak üzere beş bin lira olarak belirlendi. İkinci çocuk için 5 yıl aylık bin 500 lira ve üçüncü ile sonraki çocuklar için aylık beş bin lira ödeme yapılacak.

DOĞUM YARDIMI ÇOCUK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Genç nüfusun azalmasıyla beraber doğum yardım uygulaması başlatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecektir.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine de başvuru yapabilir. "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” doldurulması ve imzalanmasının ardından iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.