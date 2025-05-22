Böylesi hiç görülmedi! Canlı yayında doğumu başladı, o işini yapmaya devam etti

ABD’de WRGB kanalında sabah programı sunan haber spikeri Olivia Jaquith’in canlı yayında doğumu başladı. İş arkadaşları hastaneye gitmek için ikna etmeye çalışsa da Jaquith, haber sunmaya devam etti. O anlar kameralara anbean yansıdı.

İlginç olay ABD’de bir canlı yayın esnasında yaşandı. Hamile haber spikeri Olivia Jaquith’in canlı yayın öncesinde doğum sancıları başladı ama o programı sunmak için stüdyoda kalmak istediğini belirtti.

''BU SABAH GERÇEKTEN SON DAKİKA HABERİMİZ VAR''

Birlikte çalıştığı Julia Dunn, canlı yayın esnasında yaşanan olayı ''Bu sabah gerçekten son dakika haberimiz var. Olivia'nın suyu geldi ve o doğum sancıları içinde haberleri sunuyor." sözleriyle ifade etti. Soğukkanlılığını koruyan Jaquith ise "Henüz erken sancılar, birkaç dakika önce bir kasılma yaşadım ama şimdi iyiyim. Elimden geldiğince burada kalmaya devam edeceğim" dedi.

''1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL!''

İş arkadaşının yaşadığı ilginç olayı sosyal medya hesabında da paylaşan Dunn, ''Bu 1 Nisan şakası değil. Olivia'nın suları haber odasında geldi" ifadelerini kullandı. İlginç olayın ardından açıklamada bulunan kanal yönetimi, "Olivia'nın hikaye anlatma tutkusu ve izleyicilerimize bağlılığı her zaman belliydi. En minik üyemizi karşılamaktan mutluyuz" şeklinde konuştu. Yaşanan olay, ilginç canlı yayın anlarından biri olarak tarihe geçerken sosyal medyada viral oldu.