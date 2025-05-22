Baş ağrısı şikayetiyle başvurmuştu! Acı gerçek hastanede ortaya çıktı

İngiltere’nin doğusundaki Hertfordshire'da yaşayan 60 yaşındaki Cate Jackson baş ağrısı, denge sorunları ve yorgunluk şikayetleriyle doktora başvurdu. Doktorlar, kadının kulak enfeksiyonu geçirdiği söyleyerek gerekli ilaçlarla evine gönderdi. Acı gerçek yaklaşık 3 yıl sonra ortaya çıktı.

Eskiden profesyonel bir atlet olan 60 yaşındaki Cate Jackson, baş ağrısı, yorgunluk ve dengesizlik şikayetleriyle doktora başvurdu. Doktorlar, kadının kulak enfeksiyonu geçirdiğini söyleyerek gerekli ilaçları reçeteledi.

BEYİN TÜMÖRÜ TESPİT EDİLDİ

İlaçları bir süre kullanan Jackson, bir fayda görememesi üzerine yeniden doktora başvurdu. Detaylı tetkikleri yapılan kadına bu kez beyin tümörü teşhisi konuldu. Tümörün alınması için ameliyat olan kadın, operasyondan sonra da radyoterapi tedavisi gördü.

''BİRİNİN KAFAMI DELMESİ GEREKİYOR''

Annesini ikinci kez doktora gitmesi için teşvik eden kızı, "Annem enerjisini giderek kaybediyordu ve hissettiği baskıyı hafifletmek için kafasını birinin delmesi gerektiğini hissettiğini söylüyordu. Üniversitedeki eğitimim sırasında beyni inceledim ve bunun daha tehlikeli bir şeyden kaynaklanabileceğini düşündüm. Annem gitmek istemese de, onu tekrar pratisyen hekime götürmeye ikna ettim ve korkularım gerçek oldu." şeklinde konuştu.

1981'den 1985'e kadar Büyük Britanya adına uluslararası yarışan ve şu anda Barnet Copthall Masters yüzme takımını temsil eden Cate, ilk semptomları 3 yıl önce görmeye başlamıştı.