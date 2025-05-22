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Hapishanede nokta operasyon! Uyuşturucu taşırken suçüstü yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hapishanede nokta operasyon! Uyuşturucu taşırken suçüstü yakalandı
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta Amerika’da bulunan Kosta Rika’da bulunan hapishanedeki mahkumlar, içeriye uyuşturucu madde sokabilmek için korkunç bir yöntem geliştirdi. Çitlerin altından içeriye girerken yakalanan bir kedinin sırtına yaklaşık yarım kilo uyuşturucu bağlandığı tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken o anlar kameralara anbean yansıdı.

İlginç olay Kosta Rika’da bir hapishanenin kapısında yaşandı. Çitlerin altından içeri girmeye çalışan bir kedinin sırtına bağlanan paketler güvenliklerin dikkatini çekti. 

Hapishanede nokta operasyon! Uyuşturucu taşırken suçüstü yakalandı - 1. Resim

SIRTINDAKİ PAKETTEN YARIM KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kediyi yakalayan görevliler, kedinin sırtına bantlanmış paketi kesince içinden yaklaşık yarım kilo ağırlığında uyuşturucu madde çıktı. 

Hapishanede nokta operasyon! Uyuşturucu taşırken suçüstü yakalandı - 2. Resim

GÖREVLİLER ALARMA GEÇTİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında konuşan güvenlik görevlisi, ''Kapılardan birinde görevli olan memur, hayvanı görür görmez alarma geçti'' ifadelerinde bulundu. Açıklamada, kedinin görevlilerin hızlı müdahalesi sayesinde yakalandığı ve paketlerinin hedeflenen yere ulaşmadan önce alındığı belirtildi.

Hapishanede nokta operasyon! Uyuşturucu taşırken suçüstü yakalandı - 3. Resim

İNCELEME SÜRÜYOR

Uyuşturucu madde taşıyan kedinin videosu sosyal medyada çok kez tıklanırken, binlerce yorum da aldı.Kedinin sırtındaki maddelerin temizlenmesinin ardından sağlık durumunun değerlendirilmesi için Ulusal Hayvan Sağlığı Servisi'ne gönderildiği kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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