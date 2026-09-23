Beş katlı binanın çatısında ölümüne kavga! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatısında iki şahıs arasında yaşanan ve defalarca düşme tehlikesinin atlatıldığı korku dolu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Beykent Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle, şahısların metrelerce yükseklikteki çatı kenarında birbirlerini ittiği ve adeta ölüme meydan okuduğu o anlar izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
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