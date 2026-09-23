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Emine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”

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BM Genel Merkezi’nde düzenlenen Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı’nda konuşan Sayın Emine Erdoğan, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenen “kullan-at” kültüründen uzaklaşılması gerektiğini söyledi. Sıfır atık yaklaşımının COP31’in eylem gündeminde daha ileri taşınacağını belirten Erdoğan, Türkiye’nin 2035’e kadar güneş ve rüzgar kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Birincil meselemiz, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz." dedi.

BM Genel Merkezi'nde "Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"na katılan Emine Erdoğan, salona gelişinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve UEA İcra Direktörü Fatih Birol tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, toplantıya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, davetleri için Birol ve ekibine teşekkür etti.

Emine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”
Başlık ResmiEmine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”

BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP-31 Başkanı Murat Kurum'a ortaya koyduğu liderlik için teşekkürlerini ileten Erdoğan, COP-31 müzakerelerinin başkanlığını yapan Chris Bowen'a, Birleşmiş Milletler adına Selwin Hart'a ve bütün paydaşlara teşekkürlerini iletti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de ilk günden bu yana iklim konusuna verdiği destek için derin şükran duyduğunu söyleyen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda her yaz, söz konusu iklim olduğunda gazetelerde benzer manşetlerle karşılaşıyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse 'Sıcaklıklar rekor kırdı', 'Tarihin en şiddetli sıcak hava dalgalarından biri yaşanıyor', 'Son 10 yılın en sıcak yazı' gibi bir zamanlar olağanüstü kabul ettiğimiz bu başlıklar artık neredeyse sıradanlaştı. Çünkü her yıl sıcaklık değerlerinde yeni bir eşik geçiliyor, ardından orman yangınları, sel baskınları, yeri göğe katan fırtınalar geliyor. Bu olanlar, her an büyüyen tüketimin doğurduğu enerji ihtiyacının ve artan sera gazlarının bir sonucudur. Bir taraftan da doğanın hal lisanıdır."

Emine Erdoğan
Emine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”
Başlık ResmiEmine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”

"ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYUP DÜŞÜNMEMİZ GEREK"

Emine Erdoğan, doğanın üstündeki stresi kaldıramadığını bu şekilde açıkça söylediğini kaydederek, "Bu nedenle enerji dönüşümü meselesini yalnızca 'Nasıl daha fazla temiz enerji üretebiliriz' sorusuyla sınırlandırmamalıyız. Meseleyi önce 'Neden daha çok enerji üretmek zorundayız?' sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Kalıcı çözümün, semptomları yönetmekten ziyade onları var eden kök nedenleri ortadan kaldırmakla olacağını, bugün insanlığın tarihsel ayak izlerinin atıktan oluştuğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

Emine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”
Başlık ResmiEmine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”

"GIDA İSRAFINI KÜRESEL GÜNDEME TAŞIDIK"

"Kaynakları çıkarıyor, işliyor ve tüketiyoruz. Tüm bu süreçlerde enerji harcıyor, sonra ürettiklerimizi atığa dönüştürerek sistemin dışına bırakıyoruz. Oysa atık dediğimiz her şeyin içinde enerji, doğal kaynaklar ve insan emeği var. İşte bu nedenle Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz kutlamalarda bu çok boyutlu israfa dikkat çekmek için her yıl çok önemli bir tema seçiyoruz. Mesela bu sene gıda israfını küresel gündeme taşıdık. Çünkü her yıl küresel olarak 5,8 trilyon tabak yemeğe eş değer gıda tüketilmeden israf ediliyor ve biz gıda israfını nadiren enerji israfıyla ilişkilendiriyoruz. Dolayısıyla gıdanın üretimi, paketlenmesi, hazırlanması, korunması ve dağıtımı için harcanan enerjiyi boşa harcadığımız gerçeğini ıskalıyoruz. Konuyu yalnızca teknik boyutuyla ele alıyor, manevi ve kültürel dünyamızdaki depremlerin nasıl devasa bir tüketim tsunamisi meydana getirdiğini göz ardı ediyoruz."

Yapılan araştırmaların, insanların yüzde 85'inin, ihtiyacından hep daha fazlasını alma temayülü içinde olduğunu söylediğini aktaran Emine Erdoğan, bunun, insanların anlam dünyasının daraldığı, manevi toprağının çölleştiği anlamına geldiğini ifade etti.

Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Emine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”
Başlık ResmiEmine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”

"DOĞANIN KENDİSİ HARİKA BİR OKULDUR"

"O nedenle bizim birincil meselemiz, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz. Pekala üretim süreçlerini atık oluşturmayacak şekilde dizayn edebiliriz. Atığı, yeniden ham madde haline getirebilir ve sisteme kazandırabiliriz. Bu noktada doğanın bizatihi kendisi, döngüsellik için harika bir okuldur. Çünkü doğada hiçbir şey atığa dönüşmez. Suyun, toprağın ve havanın sürekli devridaimi üzerine kurulu bu muhteşem sistemde bir canlının çıktısı, başka bir canlının girdisine dönüşür. O halde biz de bu okuldan gerekli dersleri çıkaralım. Zira doğrusal üretim ve tüketim sistemimizin içinde biriktirdiğimiz sorunları, ancak döngüsel düşünmeyi öğrenerek çözebiliriz."

Türkiye'de 2017'de başlattıkları ve bugün küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi'nin, enerji ve kaynak güvenliği için önemli bir yol haritası olduğunu ifade eden Erdoğan, Uluslararası Enerji Ajansının çalışmalarının da sıfır atık ile enerji dönüşümü arasındaki güçlü bağı açık şekilde ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Emine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”
Başlık ResmiEmine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”

"KURULU GÜCÜMÜZÜ 120 BİN MEGAVATA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Emine Erdoğan, yapılan analizlerin, döngüsel atık yönetimi güçlendirildiği takdirde enerji sektöründe önemli ölçüde emisyon azaltımı sağlanabileceğini gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak biz de bu dönüşüme, sıfır atık uygulamalarımızı ve temiz enerji yatırımlarımızı hızlandırarak hazırlanıyoruz. Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıradayız. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi, temiz enerjiyi en az israfla üretme ilkesi üzerine inşa ediyoruz. Bu nedenle sıfır atık yaklaşımını, kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP-31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz. Çünkü sıfır atık, üretimden tüketime kadar her alanda gerçek bir dönüşümün kapısını aralayan en güçlü yoldur."

Geçen haziran ayında İstanbul'da düzenledikleri 2. Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun da bu yönde önemli bir adım olduğunu anımsatan Erdoğan, 183 ülkeden 120 bakan ve 7 binden fazla katılımcıyı bir araya getiren forumun, atıksız bir dünyanın, ortak bir iradeyle ulaşılabilir bir hedef olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Emine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”
Başlık ResmiEmine Erdoğan’dan BM’de sıfır atık çağrısı: “Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız”

YUVARLAK MASA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Doğru politikalar ve güçlü işbirlikleriyle bu konudaki taahhütleri kağıt üzerinde bırakmayarak hayata aktarabilmenin önemine vurgu yapan Erdoğan, bu önemli diyaloğun, herkes için adil ve yaşanabilir bir dünyaya vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan'ın konuşmasının ardından yuvarlak masa toplantısına geçildi. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile diğer ilgililer katıldı.

BAKMADAN GEÇME
Sıfır Atık Hareketi dünya iklim gündemini belirleyen bir ekosisteme dönüşüyor
YAŞAM

Sıfır Atık Hareketi dünya iklim gündemini belirleyen bir ekosisteme dönüşüyor

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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