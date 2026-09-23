Enerji krizi derinleşiyor! ABD'li bankadan korkutan petrol senaryosu

Akaryakıttaki arz krizi derinleşirken, küresel enerji piyasalarına ilişkin yeni tahminler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli Bank of America, savaşın derinleşmesi ve arz kesintilerinin sürmesi halinde brent petrolün varil fiyatının 150 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

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İran-ABD savaşı hız kesmeden devam ederken, küresel akaryakıt krizi de gittikçe büyüyor. Artan jeopolitik gerilimlerle birlikte zor durumlar yaşayan ülkeler akaryakıtta arz sıkıntısı yaşıyor. Jeopolitik gerilimlere şekillenen enerji piyasasındaki baskı, dünyada ki tüm vatandaşların da cebine yansıyor. Olumsuz şartlar gittikçe sürerken, dünyaca ünlü bankalarda petrol tahminleri yapmaya devam ediyor. Ünlü banka Bank of America'da petrolün gidişatına yönelik bir değerlendirmede bulundu. Banka savaşın sürmesi halinde brent petrolün varil fiyatının 150 doların üzerine çıkabileceğini açıkladı.

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Dünyanın en büyük finans ve bankacılık kuruluşlarından biri olan Bank of America ABD-İran savaşıyla birlikte şekillenen yeni bir petrol senaryosunu açıkladı. Bankaya göre savaşın daha da derinleşmesi halinde brent petrolün varil fiyatının 150 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Banka ayrıca 2026 yılı brent petrol fiyat tahminini 83 dolardan 95 dolara çıkardı.

Ünlü bankadan tahmin! Savaş uzarsa petrol 150 dolar olabilir

Francisco Blanch liderliğindeki Bank of America stratejistleri petrolün gidişatı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Stratejistler, enerji altyapısında meydana gelen hasar ve artan jeopolitik gerilim nedeniyle petrol piyasasında hızlı bir normalleşme beklemediklerini ifade ettiler.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin ciddi ölçüde kısıtlanmasının yanı sıra İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları da bazı operasyonların geçici olarak durmasına yol açtı. Yaşanan bu olumsuz durumda petroldeki arz sıkıntısını giderek büyüttü.

PETROL FİYATLARI YENİDEN 100 DOLARIN ALTINA İNDİ

Arz endişelerine rağmen brent petrol salı günü 100 doların, ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) ise 90 doların altına geriledi. Fiyatlardaki düşüşte Saudi Aramco'nun Doğu-Batı Boru Hattı'ndaki faaliyetlerini yeniden başlatması etkili oldu. Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'ndan petrol sevkiyatlarının yeniden başlayabileceğine ilişkin gelişmeler de piyasadaki arz endişelerini hafifletti.

Ünlü bankadan tahmin! Savaş uzarsa petrol 150 dolar olabilir

KESİNTİLER 2027 BAHARA KADAR SÜRERSE PETROL 150 DOLARA ÇIKABİLİR

Bank of America, artan küresel arz riskleri nedeniyle 2026 brent petrol fiyat tahminini 83 dolardan 95 dolara yükseltti. Banka, 2027'de fiyatın ortalama 80 dolar civarında olmasını bekliyor. Ancak arz kesintilerinin 2027 baharına kadar sürmesi veya enerji altyapısındaki hasarın büyümesi halinde brent petrolün 150 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Ünlü bankadan tahmin! Savaş uzarsa petrol 150 dolar olabilir

14 MİLYON VARİLLİK KAYIP

Yaşanan tablo gittikçe derinleşirken bankanın hesaplamalarına göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk döneminde Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen ham petrol arzında günlük yaklaşık 14 milyon varillik kayıp yaşandığı ifade edildi. Son dönemde yaşanan senaryoda ise, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz kaybının günlük ortalama 4 milyon ila 8 milyon varil seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Kriz gittikçe artarken ülkelerin enerji ve lojistik maliyetleri günden güne daha çok büyüyor. İlerleyen dönemlerde arz sıkıntısının küresel anlamda ne gibi sorunlar doğurabileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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