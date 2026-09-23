Hatay'da zabıta ekipleri tarafından okul çevresindeki işletmelere yönelik gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde bir markette çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundu. İşletme sahibinin son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçen ürünü raftan kaldırmamasını "yeni bitmiş" diyerek savunması üzerine zabıta ekipleri tepki gösterdi.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmelere denetim yaptı. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve genel temizlik kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yürütülen denetimlerin okul çevrelerinde aralıksız süreceği belirtildi.

Okul çevresinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satarken yakalandı! Savunması memurları kızdırdı

ESNAFIN SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ

Denetimler sırasında alışveriş yapan çocukların zabıta ekiplerine, "Biz güvendiğimiz için alıyoruz" sözleri dikkat çekti. Öte yandan, son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçen peyniri rafta bulunduran ve satmaya devam eden esnafın kendisini "yeni bitmiş" diyerek savunması zabıta ekiplerinin tepkisini çekti.

Okul çevresinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satarken yakalandı! Savunması memurları kızdırdı

"BUNLARI İMHA EDECEĞİZ"

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koyduklarını belirterek, işletme sahibine "Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz gelip buradan alışveriş yapıyorlar. Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş. Bunları da kontrol etmiyor musunuz? Aldığınız her ürünün son kullanma tarihine bakın çocuklar. Güven kontrole mani değildir. Dolabı boşalttık, bunları imha edeceğiz. Biz bu ürünlere dikkat etmezsek çocuklar onlara dikkat etmezler, bunlara biz dikkat edeceğiz. Son kullanma tarihi geçmiş süt ürünü ve üzerinden 21 gün geçmiş. Nasıl 'yeni bitmiş' diyorsunuz? Tek sigara satışı yapıp çocukları zehirlemeyelim" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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