Madencilik sektörünün kaza ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek, ekipler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve iş güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 4. Maden Kurtarma Yarışması dün Rize’de başladı. Türkiye Madenciler Derneği (TMD) organizasyonuyla, Çayeli Bakır İşletmeleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada Türkiye’nin önde gelen 13 maden şirketinin arama-kurtarma takımları 4 gün boyunca 6 farklı kategoride mücadele edecek.

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Takımlar “yeraltı”, “yangın”, “deprem”, “kimyasala müdahale”, “araç kazası” ve “takım yetkinliği” etaplarında gerçek kaza ve afetlere benzer senaryolarda yeteneklerini gösterecek. Yeraltı ve deprem modülleri Çayeli Bakır maden sahasında yapılırken yangın, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği etapları bu yıl ilk kez maden sahalarının dışına çıkarılarak Rize şehir merkezinde ve halka açık gerçekleştirilecek. Yarışma Cuma günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

“YERİN ALTINDA REKABET BİTER”

Etkinlikte konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madencilikte başarının yalnızca üretim miktarı ve çıkarılan cevherle ölçülemeyeceğini söyledi. İnsan ve çevreyi koruyan güvenli üretimin önemine işaret eden Tancan, “Asıl başarı; insanımızı koruyarak, çevremize duyarlı olarak, teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve yapay zekâyı etkin kullanarak güvenli çalışma kültürünü her aşamada güçlendirerek üretim yapabilmektir. Maden kurtarma ekipleri güçlü eğitim, disiplin, teknik bilgi ve ekip ruhuyla görev yapıyor. Yerin altında rekabet biter; yerin altında sadece omuz omuza mücadele, mutlak bir güven ve kardeşlik başlar” dedi. Tancan, "Yarışmayı bir rekabetten çok öğrenme ve deneyim paylaşım platformu olarak görüyoruz. Yarışmada kazanılan tek bir tecrübe, yarın bir madencimizin hayatına dokunabilir” diye konuştu.

4. Maden Kurtarma Yarışması başladı

ÇOK RİSKLİ MADENLERE YILDA EN AZ DÖRT DENETİM

Bakanlığın madencilikte iki kırmızı çizgisinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre olduğunu söyleyen Tancan, maden sahalarının risk durumlarına göre denetlendiğini kaydetti. Buna göre, az riskli madenler yılda en az bir, riskli madenler en az iki, çok riskli madenler ise yılda en az dört kez denetleniyor. Denetim mekanizmalarının yalnızca cezalandırıcı değil, yol gösterici ve eğitici bir araç olarak da kullanılıyor.

MADENCİLİKTE DÜNYA STANDARDI HEDEFİ

TMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da sektörün yalnızca üretimle değil, çevre ve insan odaklı standartlarla değerlendirilmesini istediklerini belirterek Sorumlu Madencilik İnisiyatifi’nin su, hava, toprak, yöre halkıyla ilişkiler ve finansal şeffaflık gibi birçok alanı kapsadığını söyledi. Uluslararası uygulamaları Türkiye’nin şartlarına uyarlamak için iş birliklerine gittiklerini ifade eden Yılmaz, Kanada Madenciler Derneği ile 2025 yılında protokol imzaladıklarını hatırlattı.

4. Maden Kurtarma Yarışması başladı

“BİR MUSİBETİ YAŞAMAMIZ GEREKMİYOR”

Yılmaz, Güvenli Madencilik Forumu kapsamında sahalarda yaşanan iş kazaları, uyumsuzluklar ve çevresel sorunlara ilişkin tecrübelerin şirketler arasında paylaşılacağını söyledi. Bu kapsamda ortak bir veri tabanı oluşturulması yönünde adım atıldığını dile getiren Yılmaz, “A sahasında olmuş bir olumsuzluğu B sahası kendisi yaşamamış olsa bile oradaki tecrübeyi nasıl içselleştirir, olmadan nasıl önlemleri alır diye bir platform oluşturduk. Çünkü illa bir musibeti yaşamamız gerekmiyor. Damdan düşenler birbirine derdini anlatsın ki bu iş bir daha yaşanmasın” ifadelerini kullandı.

"BİR SONRAKİ YARIŞMA ULUSLARARASI OLACAK"

TMD’nin Uluslararası Maden Kurtarma Birliği üyesi olduğunu belirten Yılmaz, bu yıl Azerbaycan, Yunanistan, Güney Afrika ve Zambiya’dan gözlemcilerin yarışmayı takip ediyoruz. İnşallah bir sonraki artık uluslararası olacak. Bir sonraki aşamada bunları da yarışmacı olarak buraya alıp onların bizim tecrübelerimizden, bizim de onların tecrübelerinden yararlanmasının önünü açmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

4. Maden Kurtarma Yarışması başladı

5 TAKIMLA BAŞLADI 13 TAKIMA ÇIKTI

İlk Maden Kurtarma Yarışması’nın 2019 yılında 5 ekiple gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, bu yıl sayının 13 maden şirketinin arama-kurtarma takımına ulaştığını söyledi. Yılmaz, “Bu parkurlar gerçek kaza ve afetlerin sahadaki birebir provası niteliğinde. Burada ekiplerimizin geliştireceği doğru refleksler ve kazanılacak her bir saniye, yarın bir acil durumda hayat kurtaracak paha biçilmez tecrübeler olacak” diye konuştu.

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