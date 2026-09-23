Yatırımcıları, girişimcileri ve kurumsal karar vericileri buluşturan SWARM Connection, Founder Circle kurulunu oluşturdu. Yapı, üyelerine ve partnerlerine uzmanlıkla desteklenen girişim değerlendirmeleri, doğrudan bağlantılar ve yıl boyunca ilişki geliştirme olanakları sunmayı hedefliyor.

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İlk toplantısını 3 Eylül 2026’da gerçekleştiren Founder Circle, SWARM Connection’ın stratejik gelişimine ve girişimlerin değerlendirilmesine katkı sunacak. Kurulun çalışmaları, yatırım süreçlerinde bilgi kalitesini ve tutarlı değerlendirme standartlarını güçlendirmeye odaklanacak.

Founder Circle’a SWARM Connection Kurucusu ve Başkanı Gönül Damla Güven öncülük ediyor. Mine Dedekoca’nın Eş Başkan olarak görev aldığı kurulda; Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve SEDEFED Başkanı Emine Erdem, Treeovc Genel Ortağı Didem Altop, Gemicioğlu Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Bora Gemicioğlu, 100sClub CEO’su Burcu Erol ve Go-To-Market Danışmanı Kerim Alain Bertrand kurucu üye olarak yer alıyor.

Yatırımcılar için daha odaklı değerlendirme SWARM’ın referansla oluşturulan yatırımcı ağı, üyelerin ilgi alanlarına uygun girişimleri uzman görüşleri eşliğinde incelemesini ve diğer yatırımcılarla deneyim paylaşmasını destekleyecek. Amaç, fırsat araştırmasına ayrılan zamanı daha verimli kullanmaya yardımcı olmak ve yatırım görüşmelerinin sağlam bir bilgi zemini üzerinde ilerlemesini sağlamak.

Girişimciler ise yatırım süreçlerine hazırlıklarını geliştirirken potansiyel kurumsal müşterilerle bağlantı kurabilecek. Böylece finansman arayışı, ticari büyümeyi destekleyen ilişkilerle birlikte ele alınacak.

SWARM Connection yatırım ve iş birliği ağını Founder Circle ile güçlendiriyor

KURUMLARIN TEKNOLOJİ GÜNDEMİNE DOĞRUDAN KATKI

Kurumsal üyeler ve partnerler, ihtiyaçlarıyla ilişkili teknoloji girişimlerini ve kurucularını tanıma, olası iş birliklerini değerlendirme ve farklı sektörlerden karar vericilerle temas geliştirme imkânı bulacak. Kurumların önceliklerine göre şekillenen buluşmalar ve içerik çalışmaları, partnerlerin uzmanlıklarını paylaşmasına ve teknoloji alanındaki çalışmalarını ilgili iş çevrelerinde görünür kılmasına da alan açacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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