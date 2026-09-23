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3. Sayfa

Nikah günü almaya gideceklerdi... Biri mezara diğeri hapse girdi

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Adana'da nikah işlemleri için hastanede randevusuna gitmek üzere uyanan nişanlı çift arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Kendisine yumruk atan nişanlısını göğsünden bıçaklayan genç kadın, katil oldu. Gözaltına alınan kadın ifadesinde, "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Öldürmek istemiyordum, sadece kendimi savunmak istedim. Evlilik arifesindeydim, pişmanım" dedi.

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19 Eylül günü Adana merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda iddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur (18) ile nişanlısı Ayşegül K. (19) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

YUMRUK ATINCA BIÇAĞA SARILDI

Çiftin, nikah işlemleri için gerekli sağlık raporu ve hastane işlemlerini tamamlamak üzere erken saatlerde randevularının bulunduğu öğrenildi. Ayşegül K. randevuya yetişmek için nişanlısı Hasan Temur'u uyandırdı. Bunun üzerine Temur ile Ayşegül K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temur'un nişanlısına yumruk attığı öne sürüldü. Ayşegül K. ise kendisini savunmak amacıyla mutfak tezgahında bulunan bıçağı aldı.

Nikah günü almaya gideceklerdi... Biri mezara diğeri hapse girdi
Başlık ResmiNikah günü almaya gideceklerdi... Biri mezara diğeri hapse girdi

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Yaşanan arbede sırasında Ayşegül K., Hasan Temur'u göğsünden bıçakladı. Temur kanlar içerisinde yere yığılırken, Ayşegül K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Temur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşegül K. gözaltına alındı.

Nikah günü almaya gideceklerdi... Biri mezara diğeri hapse girdi
Başlık ResmiNikah günü almaya gideceklerdi... Biri mezara diğeri hapse girdi

"KENDİMİ SAVUNMAK İSTEDİM"

Ayşegül K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Boğuşma esnasında bıçak Hasan'a battı. Öldürmek istemiyordum, sadece kendimi savunmak istedim. Evlilik arifesindeydim, pişmanım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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