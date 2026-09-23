Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, muhtemel bir kriz durumuna karşı evinde pirinç stokladığını ve el pompası bulundurduğunu, bahçesindeki meyvelerden reçel yaptığını söyledi.

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Sikorski, Polonya'da yayımlanan Fakt gazetesine verdiği röportajda, muhtemel bir kriz durumuna ilişkin soruları cevapladı. Evinde pirinç stokladığını belirten Sikorski, ayrıca el pompası ve kendi bahçesindeki meyvelerden yaptığı reçelleri bulundurduğunu ifade etti.

"HERKES PANSUMAN YAPMAYI BİLMELİ"

Sikorski, güvenlik talimatlarını ve evinin yakınındaki sığınma yerinin nerede olduğunu bildiğini söyledi. Herkesin pansuman yapmayı bilmesi gerektiğini vurgulayan Sikorski, bunun barış zamanında da işe yaradığını kaydetti.

Bakanın kriz hazırlığı gündem oldu! Pirinç ve reçel detayı dikkat çekti

Polonyalılara tahliye çantası hazırlamalarını tavsiye edip etmediği sorusunu cevaplayan Sikorski, 'devlet, vatandaşlara hazırlıklı olmalarını söylüyorsa bunu dinlemenin zarar vermeyeceğini' dile getirdi.

"YALNIZCA PUTİN BİLİYOR"

Sikorski ayrıca ülkede hastanelere, finans sistemine ve devlet yapılarına yönelik siber saldırılar yaşandığını, son dönemde saldırıların sayısının arttığına dikkati çekti. Sikorski, Rusya ile NATO arasında silahlı çatışmanın ne zaman yaşanabileceğini yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bildiğini söyledi.

NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğuna değinen Sikorski, gerçek bir silahlı çatışma istemediklerini ve bunu başlatmayacaklarını ancak Putin'in daha önce Gürcistan ve Ukrayna'ya yaptığını yapması durumunda caydırıcılık için hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

Sikorski, Rusya'ya aynı şekilde karşılık vermek yerine, NATO ve Polonya'nın Rusya'ya daha büyük zarar verecek adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Bakanın kriz hazırlığı gündem oldu! Pirinç ve reçel detayı dikkat çekti

Rusya'nın operasyon, provokasyon ve sahte bayrak operasyonlarını standart olarak gördüğünü söyleyen Sikorski, hazırlıklı olmaları, provokasyonda bulunmamaları ancak dirençli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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