İspanya'nın İsrail protestosu devam ediyor! Bu yıl da Eurovision'a katılmamayı planlıyor

Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılması sebebiyle İspanya art arda ikinci kez katılmamayı planlıyor. İspanya devlet televizyonu RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez konuyu gündeme taşıyarak açıklamalarda bulundu.

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İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının uluslararası hiçbir yaptırımla karşılaşmaması, Avrupa ülkeleri tarafından da desteklenerek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına İspanya'nın tepkisi devam ediyor.

RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, bugün Senato'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 2027 yılında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na bir kez daha katılmaması yönünde yönetim kuruluna bir teklif sunacağını duyurdu.

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"YARIŞMA TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ"

"Hiç kimse, bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara tanıklık edemez." diyen Lopez, şunları kaydetti:

"Tavrımız net. Elimiz kolumuz bağlı durmadık. Geçtiğimiz yıl boyunca diğer ülkelerle birlikte Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) reform yapılması çağrısına öncülük ettik. Ayrıca daha sıkı yönetim kuralları, siyasi amaçlı araçsallaştırmaya yönelik yaptırımlar ve festivalin tarafsızlığına dair güvenceler konusunda müzakereler yürüttük."

"İsrail'e karşı girişimlerde tüm hedeflere ulaşılmadığının farkında olduklarını, gerçekleri süsleyip püsleme gibi bir niyetinin olmadığını" belirten RTVE Başkanı, "Her şeye rağmen İsrail'in kamu yayıncısının Eurovision'a katılıma devam edecek olması üzücüdür." ifadesini kullandı.

Lopez'in sunacağı önerinin RTVE yönetim kurulunda onaylanması halinde İspanya, "İsrail'in katılımını protesto etmek ve halihazırda üç yıla yakın süredir büyük bir insani kıyıma sahne olan Gazze'deki çatışmaların tırmanması" nedeniyle bir kez daha Eurovision'a temsilci göndermeyecek.

Hollanda devlet televizyonu Avrotros, ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Gazze'deki savaşın ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle Eurovision Şarkı Yarışması'nın tarafsız niteliğini yitirdiğine inandığını ve İsrail'in katılması nedeniyle festivale temsilci göndermeyeceğini" duyurmuştu.

İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in katılımını protesto ederek geçen yılki (2026) Eurovision'a katılmamıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yarışmayı Bulgaristan'ın temsilcisi Dara, "Bangaranga" adlı şarkısıyla kazanmıştı.

2027 Eurovision Şarkı Yarışması, 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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