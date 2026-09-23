Türk futbolunun acı kaybı: Süper Lig'de de oynamıştı, 25 yaşında vefat etti

Bandırmaspor forması giyen Tolga Kalender, 25 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de forma giyen Kalender, bugün ikindi namazının ardından Adana'da toprağa verilecek.

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Kariyerini Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da sürdüren Tolga Kalender'den acı haber geldi. 25 yaşındaki futbolcunun cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tolga Kalender (Fotoğraf: Instagram)

Kalender, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 25 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, aynı sezon Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmaya çıktı.

Tolga Kalender, Bandırmaspor'da 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de 15 karşılaşmada görev yaptı.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Bandırmaspor, yayınladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"CAMİAMIZIN HAFIZASINDA DAİMA YAŞAYACAK"

Adana Demirspor da TKalender'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün paylaşımında, "Adana Demirspor'umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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