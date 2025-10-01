Çalışan annelere doğum izni 1 yıla uzatılacak mı?

Türkiye'nin doğurganlık oranlarının düşmesiyle gündeme gelen doğum izni düzenlemesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Bu kapsamda ücretli doğum izninin bir yıla, ücretsiz iznin ise bir buçuk yıla uzatılması, ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilmesi gibi teşvikler öngörülüyor. Hazırlanan taslağın 2025 yılı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu adımlarla kadınların iş ve aile yaşamı dengesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DOĞUM İZNİ 1 YILA UZATILACAK MI?

Evet, ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılmasına yönelik taslak çalışma hazırlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yönde çalışmaların başladığını ve düzenlemenin TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Bu taslak, Türkiye'deki düşen doğurganlık oranlarına yanıt olarak geliştirildi ve kadınların iş hayatında daha aktif kalmasını sağlamayı hedefliyor.

Mevcut durumda doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta (4 ay) ücretli doğum izni kullanılıyor. Yeni düzenleme taslağı ile bu sürenin bir yıla çıkarılması öngörülüyor. Çoğul gebeliklerde ise mevcut durumda doğum öncesi izin 10 haftaya kadar çıkabiliyor. Bu yeni taslak, mevcut izin sürelerini önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

YENİ DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni doğum izni düzenlemesine ilişkin taslak çalışma, 2025 Nisan'ında kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taslağın 2025 yılı içinde yasalaşmasını hedeflediğini belirtiyor. Ancak, ekonomik etkiler ve özel sektördeki uygulanabilirlik tartışmaları nedeniyle sürecin uzayabileceği de ifade edildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve onaylanması gerekiyor. Meclis onayı sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, düzenlemenin 2025'in ikinci yarısında hayata geçebileceğine işaret etse de resmi bir takvim henüz açıklanmadı.