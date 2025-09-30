50 cc motorlara sigorta zorunlu mu? Resmi Gazete kararı bekleniyor!

Halihazırda yürürlükte olan Karayolları Trafik Kanunu’na göre 50 cc motorlar için sigorta zorunluluğu bulunmazken, kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülecek düzenleme ile birlikte bu durumun değişmesi bekleniyor.

50 CC MOTORLARA SİGORTA ZORUNLU MU?

Motosiklet sayısı son yıllarda hızla artarken, sigorta konusundaki tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Temmuz 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı 6 milyon 770 bin civarında motosiklet bulunuyor.

Fakat bu araçların yalnızca 2 milyon 417 bini sigortaya sahip. Oranlara göre motosikletlerin yüzde 64,3’ünün sigortasız şekilde trafiğe çıktığı belirtiliyor.

Mevcut Karayolları Trafik Kanunu’na göre motor hacmi 50 cc’nin altında olan benzinli araçlar ile 4 kilovat gücün altındaki elektrikli modellerin sigorta yaptırma zorunluluğu bulunmuyor.

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 200 bin motorlu bisiklet, sigorta zorunluluğu dışında kalıyor. Güncel düzenleme ile 50 cc ve altı araç sahiplerinin sigorta yaptırma yükümlülüğü henüz yok.

MOTORLARA SİGORTA ZORUNLULUĞU RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun taslağı, motorlu bisikletlerin de sigorta kapsamına alınmasını öngörüyor. Tasarı komisyon onayından geçti ancak henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmedi.

Yasanın kabul edilmesi halinde 50 cc motorlar da dahil olmak üzere tüm motosikletler için sigorta zorunlu hale gelecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan bir karar bulunmadığı için mevcut durumda 50 cc ve altı motorlara sigorta zorunluluğu yok.