2025 zamlı trafik cezaları! Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Haziran 2025 16:28 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 16:28 - Güncelleme:

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerle 2025’te trafik cezaları ciddi oranda artıyor. Drift, alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali ve trafikte saldırı gibi ihlallere ağır para cezaları, ehliyete el koyma ve trafikten men yaptırımları geliyor. Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek merak ediliyor.

Türkiye’de trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini azaltmak amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarıyla gündeme gelen yeni trafik cezaları, özellikle tehlikeli sürüş davranışlarına karşı caydırıcılığı artırmayı hedefliyor. YENİ TRAFİK CEZALARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ? Yeni trafik cezaları henüz yürürlüğe girmedi ancak yasalaşma süreci hızla ilerliyor. TBMM Adalet Komisyonu’nda 29 Mayıs günü kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazanacak. İlgili Haber Kırmızı ışık, radar (hız sınırı) cezası ne kadar 2025? Yeni trafik cezaları YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerin, Resmi Gazete’de yayımlandıktan iki ay sonra, yani yaklaşık Temmuz 2025’te yürürlüğe girmesi bekleniyor. TBMM Adalet Komisyonu’nda 29 Mayıs'ta kabul edilen teklif, TBMM Genel Kurulu’nun onayını bekliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni cezaların trafik kazalarını azaltmak ve güvenliği artırmak için tasarlandığını belirtti. Yürürlük tarihine ilişkin kesin bilgi, Resmi Gazete’de yayımlanma sürecine bağlı olarak netleşecek. İlgili Haber Yeni trafik cezaları listesi 2025! Ücretler belli oldu ZAMLI TRAFİK CEZALARI 2025 Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden, bu amaçla araçtan inmek 180.000 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 25000 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 50.000 TL

Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) 150.000 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 150.000 TL

Aracı plakasız kullanma 46.000 TL

Polislerin uyarısına ve işaretlere rağmen kaçanlara 200.000 TL

Drift atma cezası 140.000

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 40.000 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 2.500 TL

Hız sınırını 6-10 km/sa aşanlara 2.000 TL

Hız sınırını 11-15 km/sa aşanlara 4.000 TL

Hız sınırını 16-20 km/sa aşanlara 6.000 TL

Hız sınırınız 21-25 km/sa aşanlara 8.000 TL

Hız sınırını 26-35 km/sa aşanlara 12.000 TL

Hız sınırını 36-45 km/sa aşanlara 15.000 TL

Hız sınırını 46-55 km/sa aşanlara 20.000 TL

Hız sınırını 56-65 km/sa aşanlara 25.000 TL

Hız sınrını 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere 30.000 TL

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 zamlı trafik cezaları ne kadar oldu? - 4

Kırmızı ışıkta geçme cezası 10.000 TL / 15.000 TL / 20.000 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 140.000 TL

Takograf kartı kullanmayanlara veya manipülasyon yapanlara 75.000 TL

Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak 46.000 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma 5.000 TL

Sahte plaka kullanma cezası 140.000 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 90.000 TL

Takip mesafesine uymama cezası 5.000 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 150.000 TL

Sebepsiz el freninin çekilmesi, ani durması, kendi etrafında dönmesi 140.000 TL

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46.000 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan