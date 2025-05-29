Kırmızı ışık, radar (hız sınırı) cezası ne kadar 2025? Yeni trafik cezaları

2025’te trafik cezaları caydırıcılığı artırmak için yeniden düzenleniyor. Kırmızı ışık ve radar (hız sınırı) cezalarına düzenleme geliyor. Yeni trafik cezaları 2025 zam oranları belli oldu.

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni detaylarıyla açıkladı. Yeni düzenlemeler, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı, alkollü araç kullanımı ve ambulansa yol vermeme gibi ihlallerde cezaları artırarak caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefliyor.

KIRMIZI IŞIK CEZASI NE KADAR?

Kırmızı ışık ihlali, trafik kazalarının önde gelen nedenlerinden biri olarak her üç günde bir can kaybına yol açıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mevcut cezaların yetersiz olduğunu vurgulayarak, 2025’te kırmızı ışık ihlali cezalarının kademeli olarak artırılacağını duyurdu.

İlk ihlalde 5.000 TL, ikinci ihlalde 10.000 TL, üçüncü ihlalde 15.000 TL ceza uygulanacak ve ehliyete 30 gün el konulacak. Dördüncü ihlalde 20.000 TL ve 60 gün, beşinci ihlalde 30.000 TL ve 90 gün ehliyete el koyma cezası verilecek. Altıncı ihlalde ise 80.000 TL ceza ve ehliyet iptali söz konusu olacak.

Bu düzenleme, özellikle şehir içi trafikte kırmızı ışık ihlallerini azaltmayı ve sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamayı amaçlıyor.

RADAR (HIZ SINIRI) CEZASI NE KADAR?

Hız sınırı ihlalleri, Türkiye’de trafik kazalarının yaklaşık yüzde 47’sini oluşturuyor ve günlük 10 can kaybına neden oluyor.

Bakan Yerlikaya, 2025’te hız cezalarının hem para cezası hem de ek yaptırımlar açısından sertleştirileceğini açıkladı. Hız sınırını yüzde 10-30 aşanlar 2.167 TL, yüzde 30-50 aşanlar 4.512 TL, yüzde 50’den fazla aşanlar ise 9.267 TL ceza ödeyecek.

Beşinci hız ihlalinde sürücüler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesine tabi tutulacak. Örneğin, yerleşim yeri dışında 90 km/s hız sınırında 140 km/s ile giden sürücünün ehliyetine el konulacak.

Ayrıca, okul önlerinde 30 km/s hız sınırında 36 km/s ve üzeri hız yapanlar 2.000 TL ceza alacak. Hız denetimleri, yapay zeka destekli Radarsan cihazlarıyla daha etkin hale gelecek.

2025'TE KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışık ihlali cezası ilk ihlalde 5.000 TL, ikinci ihlalde 10.000 TL, üçüncü ihlalde 15.000 TL ve 30 gün ehliyete el koyma şeklinde uygulanacak.

Altıncı ihlalde 80.000 TL ve ehliyet iptali söz konusu. Bu cezalar, her üç günde bir can kaybına yol açan ihlalleri azaltmayı hedefliyor.