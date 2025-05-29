Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 trafik cezaları kanun teklifi

ürkiye genelinde sürücüleri doğrudan ilgilendiren yeni trafik cezaları düzenlemesi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu değişiklik teklifiyle yasalaşma aşamasına geldi. Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek sorusu gündeme gelirken detaylar da netlik kazanmaya başladı. Yeni düzenlemelerin büyük kısmı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 2 ay içinde yürürlüğe girecek.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Türkiye genelinde sürücüleri doğrudan ilgilendiren yeni trafik cezaları düzenlemesi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu değişiklik teklifiyle yasalaşma aşamasına geldi.

Yeni düzenlemelerin büyük bölümü, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 2 ay içinde yürürlüğe girecek. Bazı özel maddeler için farklı yürürlük tarihleri belirlendi. Radar tespit cihazlarıyla ilgili yaptırımların 31 Aralık 2025 tarihinde uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Takograf ve benzeri cihazların kullanımıyla ilgili zorunluluklar ise araçların model yıllarına göre kademeli olarak hayata geçirilecek. 2021 model ve sonrası taşıtlarda 2026 sonunda, daha eski araçlarda ise 2030’a kadar uzanan bir süreç içerisinde bu yükümlülük devreye girecek.

Yeni kanunla birlikte hız sınırlarını aşanlara verilen cezalar, olay yerini izinsiz terk edenlere yönelik yaptırımlar ve sosyal medya üzerinden trafik kuralı ihlallerini özendiren paylaşımlara karşı getirilen yasaklar da yine bu iki aylık geçiş sürecinin sonunda resmen uygulanacak. Bazı cezai hükümler ise düzenlemenin yayımıyla eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek.

2025 YENİ TRAFİK CEZALARI GÜNDEMDE

2025 yılına girerken trafikteki disiplinin artırılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla birçok kalemde cezalarda ciddi oranda artış öngörüldü. Hız sınırı ihlalleri, radar cihazı kullanımı, tescil dışı taşımacılık faaliyetleri ve kazalardan sonra olay yerini izinsiz terk etme gibi eylemler artık çok daha ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Yeni düzenlemeye göre, hız sınırını aşma miktarına bağlı olarak para cezaları 2 bin liradan başlayarak 30 bin liraya kadar yükselecek. Belirli oranlarda hız aşımı yapanların sürücü belgeleri de süreli olarak geri alınacak.

Ayrıca radar tespit cihazlarını araçlarında bulunduran sürücülere 185 bin lira, cihazların üretimini ya da ithalatını yapanlara ise 370 bin lira idari para cezası uygulanacak.

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Düzenlemede dikkat çeken bir başka madde ise trafik kural ihlallerini alenen sosyal medya veya dijital platformlarda paylaşanlara yönelik getirilen yaptırım oldu.

Trafik ihlallerini özendirici görüntüleri yaymak ya da övmek 25 bin lira idari ceza ile sonuçlanacak. Yaptırım ile beraber genç sürücüler arasında sosyal medya kaynaklı “tehlikeli davranış” alışkanlıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca yolcu taşımacılığı amacıyla yetkisiz şekilde kullanılan araçlara yönelik cezalar da yeniden şekillendirildi. Ruhsatsız taşımacılık yapan sürücülere 100 bin lira, izinli olmasına rağmen belirlenen faaliyetin dışında yolcu taşıyanlara 46 bin lira ceza verilecek. Bu gibi ihlallerin tekrarlanması durumunda cezalar katlanarak uygulanacak.