Yeni trafik cezaları belli oldu mu? 2025 Yeni trafik cezalarının artırılmasına dair kanun teklifi kabul edildi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler, 2025 yılında trafik cezalarında köklü bir dönüşüm başlatıyor. Plaka usulsüzlüklerinden hız ihlallerine, takograf zorunluluğundan drift atmaya kadar pek çok davranışa ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Yeni düzenlemeler, sürücülerin güvenliğini sağlamak ve trafikte disiplini artırmak adına hazırlanırken, uygulanacak ceza tutarları da dikkat çekici seviyelere yükseldi.

YENİ TRAFİK CEZALARI BELLİ OLDU MU?

Yeni trafik cezaları ve kanun teklifine dair detaylar belli oldu. Yeni yasa kapsamında trafik zabıtası yetkileri genişletilirken otoyollarda görev yapan ekiplerin, İçişleri Bakanlığı onayıyla genel zabıta olarak da görev alabileceği bildirildi.

Trafik zabıtasının yetersiz olduğu bölgelerde ise genel zabıta, trafiği düzenleme ve trafik suçlarına müdahale etme yetkisine sahip olacak. Böylece trafik denetimlerinde süreklilik ve etkinlik sağlanması amaçlanıyor.

TESLİM OLMAYAN PLAKALARA SERT YAPTIRIMLAR GELDİ

Yeni dönemde plakasız ya da sahte plaka takan araç sahipleri ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Tescil plakası olmadan trafiğe çıkan sürücülere 46 bin TL idari para cezası kesilecek. Sahte plaka kullananlara ise 140 bin TL para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri geçici olarak geri alınacak.

Üstelik aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza iki katına çıkarılarak 280 bin TL’ye yükselecek. Araçlar trafikten men edilirken, plaka düzenlemeleri yapılana dek teslim edilmeyecek. Ayrıca, sahtecilik durumlarında “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem de başlatılacak.

VEFAT EDEN ARAÇ SAHİPLERİNİN MİRASÇILARINA YENİ SORUMLULUK

Araç sahiplerinin vefat etmesi durumunda, mirasçıların aracı en geç 90 gün içinde kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu hale getirildi. Bu süre zarfında işlem yapılmaz ve araç trafikte kullanılırsa 3 bin TL idari ceza kesilecek ve araç trafikten men edilecek.

GEÇİCİ PLAKA USULSÜZLÜĞÜNE 140 BİN TL CEZA

Geçici tescil plakası ya da geçici trafik belgesini amacı dışında kullanan sürücülere ilk seferde 46 bin TL, tekrarında ise her seferinde 140 bin TL ceza uygulanacak. İhlallerde ayrıca araçlar 30 ila 60 gün arasında trafikten menedilecek. Usulsüz plakalar iptal edilecek ve araçlar trafikteki varlığını sürdüremeyecek.

TAKOGRAF, TAKSİMETRE VE HIZ SINIRLAYICILARDA KAPSAMLI DÜZENLEME

Yük taşımacılığı yapan ve yolcu taşıyan büyük araçlara takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı bulundurma zorunluluğu getirildi. Gerekli cihazları bulundurmayan sürücülere 75 bin TL ceza verilecek.

Taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetresiz hizmet sunulması da 46 bin TL ceza ile karşılık bulacak. Takograf kullanmamak, başkasının kartını takmak, geçersiz cihazla yola çıkmak gibi ihlaller de yasak kapsamına alındı.

Cihazlara müdahale ederek hatalı veri üreten araç sahiplerine yönelik 3 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar yükselen çeşitli cezalar uygulanacak.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATANLARA 280 BİN TL’YE VARAN CEZALAR

Tescil plakası okunamaz hale getirilen ya da farklı görünmesi için değiştirilen araçlarda cezalar ağırlaştı. Bu tür müdahaleler yapan sürücüler 140 bin TL ceza ile karşı karşıya kalacak.

Aynı eylemin yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ceza 280 bin TL’ye yükselecek ve araçlar en az 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Bununla birlikte plaka üzerindeki her türlü düzenlemeden araç sahibi veya işleteni de doğrudan sorumlu olacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE YAPTIRIM ARTIRILIYOR

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere bu ihlalin tekrarı hallerinde verilecek cezalar kademeli olarak artırılacak.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi halinde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altıncı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek.

Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.