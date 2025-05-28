Trafikte yeni dönem başlıyor! Bakan Yerlikaya canlı yayında tarih verdi: Ölümleri sıfırlayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte can kayıplarını 2050 yılına kadar sıfırlamayı hedeflediklerini açıkladı. Yerlikaya, eylem planının uygulanmasında koordinasyon görevini İçişleri Bakanlığı’nın üstlendiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk canlı yayınında trafik güvenliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, trafik kazalarına bağlı can kayıplarının 2050 yılına kadar tamamen sıfırlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yerlikaya, 2021 ve 2022 yıllarında trafik kazalarında ciddi düşüşler yaşandığını ancak sonrasında rakamların yeniden yükselmeye başladığını ifade etti. Bu artışa karşı kapsamlı bir eylem planı devreye alındı.

2030'A KADAR %50, 2050'DE SIFIR HEDEFİ

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında yayımladığı genelgeyle “Güvenli Trafik, Güvenli Türkiye”vizyonunun hayata geçirildiğini hatırlattı. Bu genelgeyle, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar trafik kaynaklı ölümlerin %50 oranında azaltılması, 2050 yılında ise tamamen sıfırlanması hedeflerine Türkiye'nin de katıldığını belirtti.

İlgili Haber Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Jandarma astsubay şehit oldu

KOORDİNASYON GÖREVİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Eylem planının uygulanmasında koordinasyon görevini İçişleri Bakanlığı’nın üstlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti: