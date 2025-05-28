Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Jandarma astsubay şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, Ankara'da aranan birini yakalama esnasında eğimli arazide dengesini kaybedip düşerek şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: