Yeni trafik cezaları listesi 2025! Ücretler belli oldu

2025’te trafik cezaları caydırıcılığı artırmak için rekor zamlarla geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, alkollü araç kullanımından kırmızı ışık ihlaline, emniyet kemeri takmamadan hız sınırını aşmaya kadar yeni ceza tarifelerini açıkladı. Yeni trafik cezaları listesi 2025 tarifesi ve ücretleri belli oldu.

Türkiye’de trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları azaltmak için yenitrafik cezaları 2025 yılında ciddi artışlarla yeniden şekilleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı programda TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni detaylandırdı. Yeni trafik cezaları listesi 2025 hangi ceza ne kadar ödenecek merak ediliyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI LİSTESİ 2025!

Yeni trafik cezaları, trafik güvenliğini artırmak ve caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla köklü değişiklikler içeriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özellikle ölümlü ve yaralamalı kazalara neden olan ihlallere odaklanan yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Cezalar, tebliğden itibaren 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirimle ödenebilecek ancak tekrar eden ihlallerde ehliyete el koyma ve araç men cezaları devreye girecek.

Tescilsiz araçla trafiğe çıkmak: 46 bin TL idari para cezası, araç trafikten men

Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak: 46 bin TL ceza

Miras kalan aracı 90 gün içinde tescil ettirmemek: 3 bin TL ceza, tescil yapılana kadar araç trafikten men

Geçici trafik belgesi veya geçici tescil plakasını usulsüz kullanmak: 46 bin TL ceza, araç 30 gün trafikten men, tekrarında 140 bin TL ceza ve 60 gün men

Ölçüsüz, eksik veya hatalı plaka takmak: 4 bin TL ceza, araç trafikten men

Plakayı okunamaz hale getirmek / değiştirmek (1. ihlal): 140 bin TL ceza, araç 30 gün trafikten men

Plaka okunamaz hale getirme (1 yıl içinde 2. kez): 280 bin TL ceza, araç 60 gün trafikten men

Tescilli aracı plakasız kullanmak (1. ihlal): 46 bin TL ceza, sürücü belgesi 30 gün alınır ve araç 30 gün trafikten men edilir.

Tescilli aracı plakasız kullanmak (1 yıl içinde tekrar): 140 bin TL ceza, ehliyet 60 gün alınır ve araç 60 gün trafikten men edilir.

YENİ TRAFİK CEZALARI 2025 ÜCRETLERİ

Sahte plaka kullanmak / başkasına ait plaka takmak / plakasız araçla trafiğe çıkmak: 140 bin TL ceza, ehliyet 30 gün geri alınır, araç 30 gün trafikten men

Sahte plaka ihlali 1 yıl içinde tekrarlanırsa: 280 bin TL ceza, ehliyet 60 gün geri alınır, araç 60 gün trafikten men ve TCK kapsamında “resmi belgede sahtecilik” suçu oluşur.

Takograf veya hız sınırlayıcı bulundurmamak / kullanmamak: 75 bin TL ceza

Taksimetre bulundurmamak / kullanmamak (taksi hizmetinde): 46 bin TL ceza

Gerekli cihazlardan herhangi birini eksik bulundurmak (genel): 1.000 TL ceza

Takograf kullanım kurallarına uymamak: 3 bin TL ceza

Takograf cihaz ayarları ve kalibrasyonuna uymamak: 10 bin TL ceza

Takograf kayıtlarını saklama yükümlülüğüne uymamak: 20 bin TL ceza

HIZ SINIRI İHLALİNDE YENİ CEZALAR NELER?

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmanın cezası 2 bin 167 TL, yüzde 30-50 aşmanın 4 bin 512 TL, yüzde 50 üzeri aşmanın 9 bin 267 TL. Beşinci ihlalde psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi zorunlu