Yeni trafik cezaları yasalaştı mı? Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik!

Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile birlikte trafik cezalarında artışa gidilecek. Meclis’ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek kanunda alkollü araç kullanma, drift atma ve hız ihlalleri gibi birçok trafik suçu için uygulanacak para cezaları artacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle birlikte 2025 yılı itibarıyla trafik cezalarında ciddi artışlar gündeme geldi. TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen yasa teklifiyle; özellikle trafikte saldırgan davranışlar, alkollü araç kullanımı ve hız sınırının aşılması gibi kuralları ihlal eden sürücülere uygulanacak para cezalarında rekor düzeyde artış öngörülüyor. Teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlanacak ve 2 ay sonra yürürlüğe girecek. Peki yeni trafik cezaları neler, hangi davranışlara kaç lira ceza kesilecek?

YENİ TRAFİK CEZALARI YASALAŞTI MI?

Meclis’te Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen düzenlemeye göre, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanacak cezalar ciddi şekilde artırılacak. Özellikle sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan teklif, TBMM Genel Kurulu’nda oylanmayı bekliyor.

Teklif yasalaşırsa, başta alkollü araç kullanımı olmak üzere; plakasız araçla trafiğe çıkmak, drift atmak, emniyet şeridini ihlal etmek, hız sınırını aşmak ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak gibi davranışlara rekor düzeyde cezalar uygulanacak. Öte yandan trafikte başkalarını taciz eden, takip eden veya saldırgan davranışlarda bulunan sürücüler için de cezalar 180 bin TL’yi bulacak.

TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

Yeni düzenleme ile birlikte trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanacak cezaların bazıları şu şekilde:

Trafikte saldırı amacıyla araç takip edip araçtan inmek: 180.000 TL

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 25.000 TL

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 50.000 TL

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma): 150.000 TL

Uyuşturucu/uyarıcı madde testi yaptırmayı reddetme: 150.000 TL

Plakasız araç kullanma: 46.000 TL

Polis uyarısına rağmen kaçmak: 200.000 TL

Drift atmak: 140.000 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL

Emniyet kemeri takmamak: 2.500 TL

HIZ SINIRINI AŞMA CEZALARI DA ARTIYOR

Yeni düzenlemede hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar da kademeli olarak belirlendi. Aşılan hıza göre kesilecek para cezaları şöyle:

6-10 km/saat aşanlara: 2.000 TL

11-15 km/saat aşanlara: 4.000 TL

16-20 km/saat aşanlara: 6.000 TL

21-25 km/saat aşanlara: 8.000 TL

26-35 km/saat aşanlara: 12.000 TL

36-45 km/saat aşanlara: 15.000 TL

46-55 km/saat aşanlara: 20.000 TL

56-65 km/saat aşanlara: 25.000 TL

66 km/saatten fazla aşanlara: 30.000 TL

DİĞER YENİ TRAFİK CEZALARI

Yeni yasayla birlikte aşağıdaki trafik ihlallerine de para cezaları güncellendi:

Kırmızı ışıkta geçme: 10.000 - 20.000 TL arası

Plaka okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 140.000 TL

Takograf kartı kullanmamak: 75.000 TL

Hurdaya çıkarılmış araç kullanmak: 46.000 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 5.000 TL

Sahte plaka kullanmak: 140.000 TL

Şerit değiştirme kuralına uymamak: 90.000 TL

Takip mesafesine uymamak: 5.000 TL

Uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmak: 150.000 TL

Sebepsiz fren yapmak veya araçla kendi etrafında dönmek: 140.000 TL