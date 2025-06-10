Kurban Bayramı sona erdi! İstanbul'da ilk iş gününde trafik çilesi başladı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 4'lere kadar düşmüştü. Megakentte bayramın sona ermesinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatili sona erdi.
İstanbul'da bayramda trafik yoğunluğu yüzde 4'lere kadar gerilemiş, şehirde olanlar boş yolların tadını çıkarmıştı.
TATİL SONRASI TRAFİK GERİ DÖNDÜ
Megakentte bayram tatili sonrası haftanın ilk iş gününde sabah trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu görüldü.
Trafiğin yanı sıra toplu taşıma duraklarında da vatandaşlar kalabalık nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci