Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kurban Bayramı sona erdi! İstanbul'da ilk iş gününde trafik çilesi başladı

Kurban Bayramı sona erdi! İstanbul'da ilk iş gününde trafik çilesi başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurban Bayramı sona erdi! İstanbul&#039;da ilk iş gününde trafik çilesi başladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 4'lere kadar düşmüştü. Megakentte bayramın sona ermesinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili sona erdi.

İstanbul'da bayramda trafik yoğunluğu yüzde 4'lere kadar gerilemiş, şehirde olanlar boş yolların tadını çıkarmıştı.

Kurban Bayramı sona erdi! İstanbul'da ilk iş gününde trafik çilesi başladı - 1. Resim

TATİL SONRASI TRAFİK GERİ DÖNDÜ

Megakentte bayram tatili sonrası haftanın ilk iş gününde sabah trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu görüldü. 

Trafiğin yanı sıra toplu taşıma duraklarında da vatandaşlar kalabalık nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kılıçdaroğlu'na kurultay gecesi yapılan ses kaydı soruldu! "Operasyon yapıldı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kılıçdaroğlu'na kurultay gecesi yapılan ses kaydı soruldu! "Operasyon yapıldı" - GündemKılıçdaroğlu'na o ses kaydı soruldu!Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanacak! Ekrem İmamoğlu'ndan cenaze töreni için başvuru geldi - Gündemİmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek için başvuruTrump kovdu İTÜ kucakladı! Tüm öğrencileri bekliyoruz - GündemTrump kovdu İTÜ kucakladı!AFAD duyurdu, Ege'de deprem oldu! Birçok yerde hissedildi - GündemEge'de deprem oldu! Birçok yerde hissedildiAdana'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürdü - GündemAdana'da gece yarısı korkutan deprem!‘Öldü’ denildi, 6 ay sonra evine döndü! Ailesine çifte bayram yaşattı - Gündem‘Öldü’ denildi, 6 ay sonra evine döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...