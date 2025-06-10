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Bayram tatili bitti! Anadolu Otoyolu Bolu kesimi hala yoğun

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı tatili sona erdi, ilk iş gününde megakent İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı. Tatilden dönenler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde de yoğunluk sürüyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Sabah saatleri itibarıyla otoyolun özellikle Karadeniz-Gerede bağlantı noktası Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde, yoğunluk "akıcı trafik" şeklinde sürüyor.

Bayram tatili bitti! Anadolu Otoyolu Bolu kesimi hala yoğun - 1. Resim

ANKARA YÖNÜNDE ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor. D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Ankara ve İstanbul yönünde de ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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