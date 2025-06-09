Radar cezası itiraz dilekçesi nasıl yazılır? 51/2-A trafik cezası alanlar bunları merak etti!

Kurban Bayramı’nda trafik denetimleri artarken hız ihlallerine karşı uygulanan radar denetimlerinde toplam 35.682 araca hız ihlali nedeniyle ceza kesildi. Haksız yere radar cezası aldığını düşünen binlerce sürücü, radar cezası itiraz dilekçesi nasıl yazılır sorusuna cevap aramaya başladı.

Trafikte can ve mal güvenliğini korumak amaçlı hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücüler belirli cezalara tabii tutuluyor. Kurban Bayramı tatilinde binlerce sürücüye radar cezası kesildi. Cezaların adil olmadığını düşünen birçok kişi, “Radar cezası itiraz dilekçesi nasıl yazılır?” sorusunu gündeme taşıdı.

RADAR CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Bayram tatilinde yapılan denetimlerde 35 binden fazla araca hız ihlali gerekçesiyle para cezası uygulandı. Radarların doğru ölçüm yapmadığını ya da tabelaların eksik olduğunu belirten bazı sürücüler radar cezası itiraz dilekçesi detaylarını araştırmaya başladı.

Radar cezasına itiraz etmek için ceza tebligatını aldıktan sonraki 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapılması gerekiyor.

Radar cihazının yanlış ölçüm yaptığına dair fotoğraf, video, GPS kaydı ya da tanık beyanı gibi destekleyici deliller de eklenmesi, itirazın olumlu sonuçlanması açısından büyük önem taşıyor.

RADAR CEZASINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Trafik cezalarına yapılacak itirazlar için görevli mahkeme esasen Trafik Mahkemeleri olsa da, bu mahkemeler her ilde bulunmadığından süreç genellikle Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından yürütülüyor. İtiraz dilekçesi, cezaya ilişkin belgelerle birlikte ilgili adliyeye şahsen ya da avukat aracılığıyla teslim ediliyor.

İtirazlar genellikle radarın kurulum yeri, ölçüm anındaki çevre koşulları veya teknik aksaklıklar üzerinden şekilleniyor. Başvurunun zamanında yapılması büyük önem taşıyor çünkü 15 gün içinde işlem yapılmazsa ceza kesinleşmiş sayılıyor.

RADAR CEZASI KAÇ PUAN?

Trafik Kanunu’nun 51/2-A maddesine göre, hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere para cezasının yanı sıra 10 ceza puanı da uygulanır. Bu puanlar, yıl içinde 100’e ulaştığında sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konulabiliyor.

RADAR CEZASINA İTİRAZ ETMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Radar cezasına karşı yapılacak başvurularda dilekçeyle birlikte aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekiyor:

Ceza karar tutanağının fotokopisi



Ceza tebligatının fotokopisi



Sürücünün kimlik fotokopisi



Aracın ruhsat fotokopisi



Varsa olay anına ilişkin kamera kaydı veya GPS verileri

RADAR CEZASI İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Aşağıda örnek bir radar cezası itiraz dilekçesi yer almaktadır. Kişisel bilgiler ve ceza detaylarına göre uyarlanarak kullanılabilir:

…… SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE



İtiraz Eden: Adı Soyadı, T.C. No, Adres

Karşı Taraf: Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü veya ilgili kurum

Tutanağın Tarihi / Tebliğ Tarihi: …/…/20…

Konu: Haksız yazıldığı iddia edilen … TL tutarındaki trafik cezasına itiraz.

Açıklamalar:

1.⁠ ⁠…/…/20… tarihinde … plakalı aracımla ilgili olarak … kanuna aykırı… gerekçesiyle ceza kesilmiştir.

2.⁠ ⁠İlgili ihlale dair ceza işlemine konu somut delil sunulmamıştır / radar tabelası yoktur / fotoğraf yoktur gibi gerekçeler açıklanır.

3.⁠ ⁠Bu nedenle itirazın kabulü ve cezanın iptali talep edilmektedir.

Ekler:

•⁠ ⁠Ceza tutanağı aslı/fotokopisi

•⁠ ⁠Tebligat belgesi

•⁠ ⁠Kimlik, ruhsat, ehliyet fotokopileri

•⁠ ⁠Deliller (varsa)

Sonuç ve Talep:

Yukarıda arz edilen nedenlerle, … tutarındaki cezanın iptalini saygılarımla arz ederim.

…/…/2025

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