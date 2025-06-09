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Radar cezasına nasıl itiraz edilir? Adım adım tüm aşmalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Radar cezasına nasıl itiraz edilir? Adım adım tüm aşmalar
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Radar cezası aldınız ama haksız olduğunuza mı inanıyorsunuz? Trafik cezası yüz yüze, polisin elden bildirmesi ile kesildiyse, ceza tutanak tarihi itibarıyla 15 gün, ceza plakaya tebliğ edilmesi halinde ise tebliğ tarihi itibarıyla 10 gün içinde başvurulması gerekiyor. İşte adım adım radar cezasına itiraz aşamaları...

Kurban Bayramı süresince artan araç yoğunluğuna karşılık İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini üst düzeye çıkardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada bayram boyunca 30 kilometrede bir sabit ya da mobil radar yerleştirildiğini kamu oyu ile paylaşarak bilgi verdi.

Ülke genelinde toplam 1.485 mobil radar ekibi görev alırken, arefe günü ve bayramın ilk gününde gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 35.682 araca hız ihlali nedeniyle ceza kesildi. Bu cezaların 23.275’i arefe günü, 12.407’si ise bayramın birinci günü uygulandı. Bakan Yerlikaya, yapılan bu yoğun kontrollerin amacının ceza kesmek değil, trafik kazalarını önlemek ve can kayıplarını sıfıra indirmek olduğunu vurguladı.

Tarih / DönemCeza SayısıAçıklama
Arefe Günü23.275Hız ihlali nedeniyle kesilen ceza sayısı
Bayramın 1. Günü12.407Hız ihlali nedeniyle kesilen ceza sayısı
Toplam35.6822 gün içinde uygulanan toplam ceza
Mobil Radar Ekipleri1.485Ülke genelinde görev yapan ekip sayısı
Radar AralığıHer 30 kmSabit veya mobil radar yerleştirme sıklığı

Radar cezasına nasıl itiraz edilir? Adım adım tüm aşmalar - 1. Resim

HANGİ DURUMLARDA İTİRAZ EDİLEBİLYOR

Hatalı, eksik veya haksız olduğunu düşünülen trafik cezasına her vatandaşın yasal itiraz hakkı bulunuyor. Aynı zamanda her ceza itiraz edilebilir değildir. Örneğin radar uyarı levhası olmayan bir yolda ceza kesildiyse buna itiraz edebilirsiniz, çünkü Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre radar uygulamasından önce uyarı levhası olması zorunludur. Bu tabela yoksa veya görünürlüğü engellenmişse kesilen ceza iptal edilebilir.

Ayrıca radar veya kamera delilinin yoksa itiraz hakkı açıktır. Ceza, somut delile yani fotoğraf, hız ölçüm çıktısı gibi verilere dayanmak zorunda. Eğer delil sunulmamışsa ya da talep edilmesine rağmen verilmemişse ceza hukuken tartışmalı hale gelir.

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Radar cezasına nasıl itiraz edilir? Adım adım tüm aşmalar - 2. Resim

120’DEN BİRDEN 50 KM’YE DÜŞEN CEZA TUZAK MI?

Otoyolda ya da şehirlerarası yolda ani hız limiti değişimleri varsa bu durum yeterli oranda işaretlenmesi gerekir. Örneğin 120 km’den bir anda 50 km’ye düşen bölgelerde makul bir geçiş yapılmadıysa itiraz edilebilir. Sürücünün gerçekten hız limitini aştığı ve radar tabelalarının mevzuata uygun yerleştirildiği, delillerin bulunduğu durumlarda mahkeme cezayı onaylayabilir.

Araca ait olmayan bir cezaysa (örneğin farklı ilde o saatte bulunmayan bir araç), yanlış plaka okuma, yazım hatası veya sistem hatası gibi durumlarda itirazlar çok daha hızlı neticelenebiliyor.

Öte yandan ceza zamanında tebliğ edilmediyse ya da size hiç ulaşmadıysa ve bu nedenle itiraz süresi (10-15 gün) kaçırıldıysa, bu durum da mahkemeye sunulabilir.

Radar cezasına nasıl itiraz edilir? Adım adım tüm aşmalar - 3. Resim

📌RADAR VE TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR

Trafik cezası yüz yüze, polisin elden bildirmesi ile kesildiyse, ceza tutanak tarihi itibarıyla 15 gün, ceza plakaya tebliğ edilmesi halinde ise tebliğ tarihi itibarıyla 10 gün içinde başvurulması gerekiyor. Peki radar ve trafik cezalarına itiraz nasıl yapılır?

İşte madde madde trafik cezalarına itiraz adımları:

  1. e‑Devlet (> UYAP Vatandaş Portalı)
  2. “UYAP Vatandaş Portalı”na girin ve “Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri”ni seçin.
  3. Hakkınızda verilen cezayı seçerek “İtiraz Eden” olarak TC bilgilerinizle ekleyin.
  4. “Kararına itiraz edilen” olarak ceza kesen kurumu da ekleyin.
  5. “Değişik İş Başvuru Dilekçesi” seçeneğini işaretleyin, elektronik dilekçenizi yükleyin.
  6. Gerekli ek belgeleri de sisteme yükleyin.
  7. İşlemi tamamlayıp onayladıktan sonra; Sulh Ceza Hakimliği tarafından inceleme başlatılacaktır.

Radar cezasına nasıl itiraz edilir? Adım adım tüm aşmalar - 4. Resim

Öte yandan itiraz için ihtiyacınız olanlar ise trafik idari para cezası tutanağı ve tebliğ belgesi, araç ruhsatı, sürücü belgesi, eğer ödeme yapıldıysa, banka dekontu ve delil niteliği taşıyan kamera kaydı, tanık beyanı ve benzeri dokümanlar.

BaşlıkDetaylar
İtiraz Süresi- Yüz yüze kesilen cezada: 15 gün
Plakaya kesilen ve sonradan bildirilen cezada: 10 gün
İtiraz Yolu- e-Devlet > UYAP Vatandaş Portalı- "Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri" sekmesi
Gerekli BelgelerTrafik cezası tutanağı
Tebliğ belgesi
Araç ruhsatı
Sürücü belgesi
Ödeme yapıldıysa banka dekontu
Delil (kamera kaydı, tanık beyanı vs.)
İtiraz Edilebilecek Durumlar- Radar uyarı levhası yoksa/görünmüyorsa
Radar/kamera delili yoksa
Ani hız limiti düşüşü varsa (örneğin 120 km > 50 km)
Araç cezaya ait değilse (plaka hatası, konum uyuşmazlığı)
Ceza geç ya da hiç tebliğ edilmediyse

 

İŞTE CEZA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…… SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

İtiraz Eden: Adı Soyadı, T.C. No, Adres


Karşı Taraf: Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü veya ilgili kurum


Tutanağın Tarihi / Tebliğ Tarihi: …/…/20…


Konu: Haksız yazıldığı iddia edilen … TL tutarındaki trafik cezasına itiraz.


Açıklamalar:

1. …/…/20… tarihinde … plakalı aracımla ilgili olarak … kanuna aykırı… gerekçesiyle ceza kesilmiştir.

2. İlgili ihlale dair ceza işlemine konu somut delil sunulmamıştır / radar tabelası yoktur / fotoğraf yoktur gibi gerekçeler açıklanır.

3. Bu nedenle itirazın kabulü ve cezanın iptali talep edilmektedir.


Ekler:

- Ceza tutanağı aslı/fotokopisi
- Tebligat belgesi
- Kimlik, ruhsat, ehliyet fotokopileri
- Deliller (varsa)
Sonuç ve Talep:

Yukarıda arz edilen nedenlerle, … tutarındaki cezanın iptalini saygılarımla arz ederim.

…/…/2025

Adınız Soyadınız

İmza

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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