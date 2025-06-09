Radar cezasına nasıl itiraz edilir? Adım adım tüm aşmalar

Radar cezası aldınız ama haksız olduğunuza mı inanıyorsunuz? Trafik cezası yüz yüze, polisin elden bildirmesi ile kesildiyse, ceza tutanak tarihi itibarıyla 15 gün, ceza plakaya tebliğ edilmesi halinde ise tebliğ tarihi itibarıyla 10 gün içinde başvurulması gerekiyor. İşte adım adım radar cezasına itiraz aşamaları...

Kurban Bayramı süresince artan araç yoğunluğuna karşılık İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini üst düzeye çıkardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada bayram boyunca 30 kilometrede bir sabit ya da mobil radar yerleştirildiğini kamu oyu ile paylaşarak bilgi verdi.

Ülke genelinde toplam 1.485 mobil radar ekibi görev alırken, arefe günü ve bayramın ilk gününde gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 35.682 araca hız ihlali nedeniyle ceza kesildi. Bu cezaların 23.275’i arefe günü, 12.407’si ise bayramın birinci günü uygulandı. Bakan Yerlikaya, yapılan bu yoğun kontrollerin amacının ceza kesmek değil, trafik kazalarını önlemek ve can kayıplarını sıfıra indirmek olduğunu vurguladı.

Tarih / Dönem Ceza Sayısı Açıklama Arefe Günü 23.275 Hız ihlali nedeniyle kesilen ceza sayısı Bayramın 1. Günü 12.407 Hız ihlali nedeniyle kesilen ceza sayısı Toplam 35.682 2 gün içinde uygulanan toplam ceza Mobil Radar Ekipleri 1.485 Ülke genelinde görev yapan ekip sayısı Radar Aralığı Her 30 km Sabit veya mobil radar yerleştirme sıklığı

HANGİ DURUMLARDA İTİRAZ EDİLEBİLYOR

Hatalı, eksik veya haksız olduğunu düşünülen trafik cezasına her vatandaşın yasal itiraz hakkı bulunuyor. Aynı zamanda her ceza itiraz edilebilir değildir. Örneğin radar uyarı levhası olmayan bir yolda ceza kesildiyse buna itiraz edebilirsiniz, çünkü Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre radar uygulamasından önce uyarı levhası olması zorunludur. Bu tabela yoksa veya görünürlüğü engellenmişse kesilen ceza iptal edilebilir.

Ayrıca radar veya kamera delilinin yoksa itiraz hakkı açıktır. Ceza, somut delile yani fotoğraf, hız ölçüm çıktısı gibi verilere dayanmak zorunda. Eğer delil sunulmamışsa ya da talep edilmesine rağmen verilmemişse ceza hukuken tartışmalı hale gelir.

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120’DEN BİRDEN 50 KM’YE DÜŞEN CEZA TUZAK MI?

Otoyolda ya da şehirlerarası yolda ani hız limiti değişimleri varsa bu durum yeterli oranda işaretlenmesi gerekir. Örneğin 120 km’den bir anda 50 km’ye düşen bölgelerde makul bir geçiş yapılmadıysa itiraz edilebilir. Sürücünün gerçekten hız limitini aştığı ve radar tabelalarının mevzuata uygun yerleştirildiği, delillerin bulunduğu durumlarda mahkeme cezayı onaylayabilir.

Araca ait olmayan bir cezaysa (örneğin farklı ilde o saatte bulunmayan bir araç), yanlış plaka okuma, yazım hatası veya sistem hatası gibi durumlarda itirazlar çok daha hızlı neticelenebiliyor.

Öte yandan ceza zamanında tebliğ edilmediyse ya da size hiç ulaşmadıysa ve bu nedenle itiraz süresi (10-15 gün) kaçırıldıysa, bu durum da mahkemeye sunulabilir.

📌RADAR VE TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR

Trafik cezası yüz yüze, polisin elden bildirmesi ile kesildiyse, ceza tutanak tarihi itibarıyla 15 gün, ceza plakaya tebliğ edilmesi halinde ise tebliğ tarihi itibarıyla 10 gün içinde başvurulması gerekiyor. Peki radar ve trafik cezalarına itiraz nasıl yapılır?

İşte madde madde trafik cezalarına itiraz adımları:

e‑Devlet (> UYAP Vatandaş Portalı) “UYAP Vatandaş Portalı”na girin ve “Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri”ni seçin. Hakkınızda verilen cezayı seçerek “İtiraz Eden” olarak TC bilgilerinizle ekleyin. “Kararına itiraz edilen” olarak ceza kesen kurumu da ekleyin. “Değişik İş Başvuru Dilekçesi” seçeneğini işaretleyin, elektronik dilekçenizi yükleyin. Gerekli ek belgeleri de sisteme yükleyin. İşlemi tamamlayıp onayladıktan sonra; Sulh Ceza Hakimliği tarafından inceleme başlatılacaktır.

Öte yandan itiraz için ihtiyacınız olanlar ise trafik idari para cezası tutanağı ve tebliğ belgesi, araç ruhsatı, sürücü belgesi, eğer ödeme yapıldıysa, banka dekontu ve delil niteliği taşıyan kamera kaydı, tanık beyanı ve benzeri dokümanlar.

Başlık Detaylar İtiraz Süresi - Yüz yüze kesilen cezada: 15 gün

Plakaya kesilen ve sonradan bildirilen cezada: 10 gün İtiraz Yolu - e-Devlet > UYAP Vatandaş Portalı- "Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri" sekmesi Gerekli Belgeler Trafik cezası tutanağı

Tebliğ belgesi

Araç ruhsatı

Sürücü belgesi

Ödeme yapıldıysa banka dekontu

Delil (kamera kaydı, tanık beyanı vs.) İtiraz Edilebilecek Durumlar - Radar uyarı levhası yoksa/görünmüyorsa

Radar/kamera delili yoksa

Ani hız limiti düşüşü varsa (örneğin 120 km > 50 km)

Araç cezaya ait değilse (plaka hatası, konum uyuşmazlığı)

Ceza geç ya da hiç tebliğ edilmediyse

İŞTE CEZA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ