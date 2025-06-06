Radar düzenlemesi için çarpıcı açıklama Şamil Tayyar'dan "2025'in cezası ilk 4 ayda kesildi" çıkışı

Kurban Bayramı'nda memleket yoluna düşen vatandaş, radara yakalandı. Son günlerde trafikte radar uygulaması eleştirilerin odağına oturdu. TGRT Haber'de konuşan eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, uygulamaya tepki gösterdi. Tayyar, "2024'ün cezası 2025'in 4 ayında kesildi" dedi.

Kurban Bayramı'nda can kaybının önüne geçmek için trafikte denetimler sıklaştı. Yollarda artan radarlar, drone destekli kontroller, sıklaşan denetimler, ani değişen hız limitleri sürücülerini tepkilerini beraberinde getirdi. AK Parti MYK'da da masaya yatırılan konuya ilişkin TGRT Haber'de önemli öneriler getirildi.

Medya Kritik programında konuşan eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, kuralların herkes için eşit olması gerektiğini ve uygulanacak kuralın önceden bilinmesinin hak olduğunu savundu.

KURALLARA DEĞİL KEYFİYETE İTİRAZIMIZ VAR

Şamil Tayyar, "Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya çok sevdiğim biri. Kendisiyle bugün de mesajlaştık. Radar mevzusunu dile getirince kişisel bir husumetimiz varmış gibi algılanabiliyor. Asla böyle bir durum yok. Kuşkusuz devlet yollarda can güvenliğini sağlamak için tedbirler alacaktır. Bunun yolu radarsa kimse karşı da çıkamaz. Kurallara değil kuralsızlığa, keyfiyete itirazımız var." dedi.

DEVLET VATANDAŞA TUZAK MI KURUYOR?

Devletin vatandaşa tuzak kurmayacağını söyleyen Tayyar, "Bugün 70 km hızla çevre yolundan giderken 100 metre sonra hız sınırı 50 km'ye 100 metre sonraya da 30 km hıza düşüyor. En düşük hız sınırının olduğu noktaya da radar koyuluyor. 70 km hızla girdiğiniz noktadan ani bir frenle 200 metre içinde 30 km'nin altına düşürerek ceza yemekten kurtulmanız gerekir. Ben bu uygulamayı karayollarında can güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir olarak göremiyorum. Burada biraz tahsilat amacı var." ifadelerini kullandı.

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2025'İN CEZASI İLK 4 AYDA KESİLDİ

Radar uygulaması sadece bayram tartışılan bir uygulama olmadığını söyleyen Tayyar, "Aylardır devam eden, bayramda zirveye çıkan bir tartışma. Toplum artık ceza yemekten bunaldı. Ben her gün 4 radardan geçiyorum. Şimdi tepkiler üzerine radarlar kaldırıldı. 2025'in ilk 4 ayında 53.5 milyar TL ceza kesildi. 2025 bütçe hedefi de 55 milyar TL. Maliyenin 1 yıllık ceza hedefini ilk 5 ayda vatandaşa ciro etmişsiniz. Önümüzde 8 ay var, neler olur kestirmek mümkün değil. 2024'ün ilk dört ayına göre ise yüzde 101 artış var. Demek ki burada bir problem var." diye konuştu.

ÇAKARLI ARAÇLAR DA KURALLARA UYSUN

Toplumun sorununa ilişkin bir çözüm üretilmesini istediklerini söyleyen Tayyar, "Bu kurala riayetsizlikten değil, kural koyulsun herkes de buna uysun. Vatandaşın buna uymasını beklediğimiz gibi, çakarlı araçların da uyması gerekli. İnsan hayatı önemliyse, orada 30 km hızla gitmek gerekiyorsa, 180 km hızla geçen bürokratın da 30 km hızla gitmesi gerekir. Hiçbir makam bir insan hayatından önemli değil. O zaman keyfiyeti de muafiyeti de kaldıracaksınız, herkes kurallara uyacak. Ceza ödemeyenler, ceza denetimi yapıyor. Empati duygusu gelişmiyor. Bütün trafik polislerinden ceza muafiyetini kaldırmamız lazım. Bir trafik polisi nasıl ceza kesiyorsa, farklı yerde ceza uygulanabilmeli." ifadelerini kullandı.

HANGİ YOLDAN HANGİ HIZLA GİDECEĞİMİ ÖNCEDEN BİLMELİYİM

Tayyar, "Hız sınırına, kırmızı ışıkta geçenlere, makas atanlara verilen cezalara itirazımız yok. Devlet kuralını koysun ve ben hangi yoldan hangi hızla gideceğimi bileyim.” dedi.

DENETİMLERİMİZ KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı. Arefe gününde trafik ekiplerimizce de; Bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,9 Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer %0,9’luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."