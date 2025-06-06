Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hangi yollarda radar var? Sabit ve gezici radar noktaları!

Hangi yollarda radar var? Sabit ve gezici radar noktaları!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hangi yollarda radar var? Sabit ve gezici radar noktaları!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sabit ve gezici radar bulunan noktalar bayram günü yola çıkacaklar tarafından merak edildi. Bayramın ilk gününde trafik denetimleri artarken hız ihlallerine karşı uygulanan sabit ve gezici radarlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen güzergahlarda devreye alındı. Bayramda yola çıkacak milyonlarca sürücü “Hangi yollarda radar var?” sorusuna cevap aramaya başladı.

EGM, sabit radarların konumlarını kamuoyuyla paylaşırken, gezici radar araçlarının ise anlık ve sürpriz şekilde görev yapacağı ifade edildi. TEDES sistemlerinin yanı sıra yol kenarlarında konuşlanan sivil görünümlü radar araçları da sıkı takipte olacak. Peki hangi yollarda radar var, sabit ve gezici radar noktaları… 

Hangi yollarda radar var? Sabit ve gezici radar noktaları! - 1. Resim

HANGİ YOLLARDA RADAR VAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, sabit radarların ve TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) noktalarının bilgilerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Bu sabit radarlar genellikle çevre yolları, ana arterler ve şehir içi trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda yer alıyor. 

Sürücüler için en dikkat çekici noktalardan biri de yol üstü platformlar olarak öne çıkıyor. TEDES direkleri ve sabit radar üniteleri, şehirler arası geçişlerde sürücülere ceza kesme konusunda etkili oluyor. 

Hangi yollarda radar var? Sabit ve gezici radar noktaları! - 2. Resim

GEZİCİ RADARLAR NEREDE?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram boyunca gezici radarların çok daha aktif olacağını vurguladı. Sabit radarların haricinde görev yapacak olan mobil radar araçları, sürücülere anlık denetimler uygulayacak. Tatil bölgelerine giden otoyollarda ve yoğun trafik beklenen güzergahlarda, bu radarlar sivil araçlar içinde ya da yol kenarlarında bekleyerek görev yapacak.

Radar kontrolü yapılan bölgelerde “Hız Kontrolü” uyarı tabelaları yer alsa da, sivil ve görünmez mobil radar araçları ile sürpriz bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Bu araçlar genellikle antenli, gri veya beyaz renkteki minibüsler olup radar cihazlarıyla donatılmış şekilde park halinde bekliyor.

Hız ihlali yapan sürücüler bu araçlar tarafından anında tespit edilip ceza işlemine tabi tutuluyor. Ayrıca bu araçlar yolların sağında, solunda ya da orta refüjlerde durarak farklı açılardan denetim gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle “geçici” olduğunu düşünerek hız yapan sürücüler ciddi cezalarla karşılaşabilir.

Hangi yollarda radar var? Sabit ve gezici radar noktaları! - 3. Resim

SABİT RADAR NOKTALARI

EGM’nin paylaştığı bilgilere göre sabit radarlar, otoyollar, şehir giriş-çıkışları, ana arterler ve TEDES noktalarında bulunuyor. Bu radar noktalarında hız sınırını aşan araçlar, kameralarla anlık olarak tespit edilerek sistem üzerinden ceza kesiliyor. Araç plakasıyla eşleştirilen ihlal bilgileri sürücünün adresine postalanıyor ya da e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad sonrası ilk Kurban Bayramı! O camiye akın ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban eti hemen yenir mi? Kurban etini en doğru şekilde pişirme yöntemi! - HaberlerKurban eti hemen yenir mi? Kurban etini en doğru şekilde pişirme yöntemi!Gaziantep bayram namazı saat kaçta? İslahiye, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Nurdağı bayram namazı saatleri - HaberlerGaziantep bayram namazı saat kaçta? İslahiye, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Nurdağı bayram namazı saatleriBayramın 1. günü AVM'ler açık mı? 6 Haziran Cuma AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri - HaberlerBayramın 1. günü AVM'ler açık mı? 6 Haziran Cuma AVM'lerin açılış ve kapanış saatleriBayramda Marmaray ücretsiz mi, metro ve metrobüs bedava mı? Bayramda ulaşım ücretsiz mi olacak? - HaberlerBayramda Marmaray ücretsiz mi, metro ve metrobüs bedava mı? Bayramda ulaşım ücretsiz mi olacak?Survivor en son kim elendi 5 Haziran Perşembe? Meryem mi yoksa Sevgi mi elendi? 2025 Survivor elenen isim belli oldu! - HaberlerSurvivor en son kim elendi 5 Haziran Perşembe? Meryem mi yoksa Sevgi mi elendi? 2025 Survivor elenen isim belli oldu!6 Haziran yarın okullar tatil mi, okullar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı resmi tatil takvimi - Haberler6 Haziran yarın okullar tatil mi, okullar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı resmi tatil takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...