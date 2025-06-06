Sabit ve gezici radar bulunan noktalar bayram günü yola çıkacaklar tarafından merak edildi. Bayramın ilk gününde trafik denetimleri artarken hız ihlallerine karşı uygulanan sabit ve gezici radarlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen güzergahlarda devreye alındı. Bayramda yola çıkacak milyonlarca sürücü “Hangi yollarda radar var?” sorusuna cevap aramaya başladı.

EGM, sabit radarların konumlarını kamuoyuyla paylaşırken, gezici radar araçlarının ise anlık ve sürpriz şekilde görev yapacağı ifade edildi. TEDES sistemlerinin yanı sıra yol kenarlarında konuşlanan sivil görünümlü radar araçları da sıkı takipte olacak. Peki hangi yollarda radar var, sabit ve gezici radar noktaları…

HANGİ YOLLARDA RADAR VAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, sabit radarların ve TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) noktalarının bilgilerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Bu sabit radarlar genellikle çevre yolları, ana arterler ve şehir içi trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda yer alıyor.

Sürücüler için en dikkat çekici noktalardan biri de yol üstü platformlar olarak öne çıkıyor. TEDES direkleri ve sabit radar üniteleri, şehirler arası geçişlerde sürücülere ceza kesme konusunda etkili oluyor.

GEZİCİ RADARLAR NEREDE?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram boyunca gezici radarların çok daha aktif olacağını vurguladı. Sabit radarların haricinde görev yapacak olan mobil radar araçları, sürücülere anlık denetimler uygulayacak. Tatil bölgelerine giden otoyollarda ve yoğun trafik beklenen güzergahlarda, bu radarlar sivil araçlar içinde ya da yol kenarlarında bekleyerek görev yapacak.

Radar kontrolü yapılan bölgelerde “Hız Kontrolü” uyarı tabelaları yer alsa da, sivil ve görünmez mobil radar araçları ile sürpriz bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Bu araçlar genellikle antenli, gri veya beyaz renkteki minibüsler olup radar cihazlarıyla donatılmış şekilde park halinde bekliyor.

Hız ihlali yapan sürücüler bu araçlar tarafından anında tespit edilip ceza işlemine tabi tutuluyor. Ayrıca bu araçlar yolların sağında, solunda ya da orta refüjlerde durarak farklı açılardan denetim gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle “geçici” olduğunu düşünerek hız yapan sürücüler ciddi cezalarla karşılaşabilir.

SABİT RADAR NOKTALARI

EGM’nin paylaştığı bilgilere göre sabit radarlar, otoyollar, şehir giriş-çıkışları, ana arterler ve TEDES noktalarında bulunuyor. Bu radar noktalarında hız sınırını aşan araçlar, kameralarla anlık olarak tespit edilerek sistem üzerinden ceza kesiliyor. Araç plakasıyla eşleştirilen ihlal bilgileri sürücünün adresine postalanıyor ya da e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.