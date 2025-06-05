İçişleri Bakanlığı, trafikte can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yeni bir dijital hizmeti daha devreye aldı. Yurt genelinde sürücülerin seyahat ettikleri güzergahlarda uygulanan radar kontrolleriyle ilgili veriler artık internet üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. İller arası radar uygulama sayıları nereden öğrenilir, trafik radar uygulaması sorgulama nasıl yapılır merak ediliyor.

İLLER ARASI RADAR UYGULAMA SAYILARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Trafik güvenliğini artırmak adına geliştirilen iller arası radar uygulama sayıları sistemi merakla araştırılmaya başlandı. Sürücüler, https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari bağlantısı üzerinden istedikleri iki şehir arasındaki denetim sayılarını öğrenebiliyor.

Sistem; radar noktası bulunan bölgeleri ayrı ayrı göstererek yolculuk sırasında hangi türde ne kadar denetimle karşılaşılabileceğine dair bilgi sunuyor.

TRAFİK RADAR UYGULAMASI SORGULAMA

İller arası radar uygulama sayıları sistemi kontrol noktalarının tam koordinatları açıklanmıyor. Kullanıcılar başlangıç ve varış illerini seçtiklerinde güzergah üzerindeki toplam radar uygulama sayısını net şekilde görebiliyor. Örneğin İstanbul-Ankara arası yolculuk yapan bir sürücü, bu güzergahta kaç kez radarlı ya da radarsız uygulama yapıldığını sistem üzerinden öğrenebiliyor.

HARİTA ÜZERİNDEN GÜZERGAH SEÇİMİ İMKANI

Trafik radar uygulaması sisteminde en dikkat çeken özelliklerinden biri ise interaktif Türkiye haritası üzerinden işlem yapılabilmesi. Vatandaşlar, harita üzerinden iki nokta arasında bir güzergah belirleyerek oradaki güncel trafik uygulama sayılarını görüntüleyebiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen sistem, Türkiye genelinde polis ve jandarma birimlerinin yürüttüğü trafik uygulamalarına ait verileri kapsıyor. Veriler sistemde her 30 dakikada bir güncellenerek en güncel haliyle vatandaşların kullanımına sunuluyor.

TRAFİKTE FARKINDALIK HEDEFİ

Yetkililer, yeni uygulamanın asıl amacının sürücülere ceza kesmek ya da tuzak kurmak olmadığını özellikle vurguluyor. Uygulamayla birlikte amaçlanan temel nokta, trafik kurallarına uyulmasını sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek. Sayfada yer alan “Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun.” uyarısı da yer alıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında, aynı sistemi mobil cihazlara taşıyacak bir uygulamanın hazırlandığını açıkladı. Bayram sonrasında tanıtımı yapılacak mobil uygulama sayesinde, sürücüler cep telefonları üzerinden de radar uygulama sayılarını kolaylıkla takip edebilecek.

SEYAHATLER ARTIK DAHA GÜVENLİ

Yeni sistemle birlikte sürücüler yalnızca radar sayılarını öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda daha dikkatli sürüş alışkanlıkları geliştirme konusunda da bilinç kazanacak. Yolculuk esnasında yapılan denetimlerin şeffaf bir şekilde paylaşılması, trafikte güvenlik duygusunu artırmayı ve kazasız bir ulaşım kültürü oluşturmayı hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı’nın dijital hamlesi, trafik güvenliğinde farkındalık oluşturmak adına atılan önemli bir adım. Sürücülerin artık yola çıkmadan önce radar kontrollerini kontrol etme şansı olacak ve daha güvenli yolculuk yapmak mümkün hale gelecek.