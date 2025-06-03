Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2025 00:37 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 00:37 - Güncelleme:

Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklik teklifinde yeni adımlar atıldı. TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen düzenlemeyle birlikte, birçok kural ihlali için uygulanacak para cezalarında ciddi oranlarda artışa gidiliyor. Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu soruları ise vatandaşların gündemine oturdu.

YENİ TRAFİK CEZALARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ? Trafikte sürücü güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla hazırlanan yeni trafik cezalarına ilişkin düzenleme 29 Mayıs 2025 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni trafik cezaları ise henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu’nda da onaylanması ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Yasalaştıktan sonra ise istisnalar haricindeki tüm maddeler, yayımlandığı tarihten itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecek. Sürücüler yeni trafik cezalarının uygulanmaya başlayacağı tarihi dikkatle takip ediyor. YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? 2025 yeni trafik cezaları ile ilgili düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi, Resmi Gazete’de yayımlanmasına bağlı olacak. Teklifin yasalaşmasının ardından, belirlenen cezalar 2 ay sonra uygulanmaya başlanacak. Yaz aylarının ortasında yeni trafik cezaları miktarlarının geçerli olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın sürece dair açıklamaları yakından izlenirken, trafikte yeni bir dönemin kapıları aralanmış durumda. Amaç, caydırıcılığı artırarak sürücülerin daha dikkatli hareket etmesini sağlamak. İlgili Haber Yeni trafik cezaları 2025: Yeni trafik cezalarının artırılmasına dair kanun teklifi kabul edildi! 2025 YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU? Polislerin uyarısına ve işaretlere rağmen kaçanlara – 200.000 TL Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmeyenlere – 150.000 TL Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası – 150.000 TL Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) – 150.000 TL Drift atma cezası – 140.000 TL Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler – 140.000 TL Sahte plaka kullanma cezası – 140.000 TL Sebepsiz el freninin çekilmesi, ani durma, kendi etrafında dönme – 140.000 TL Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama – 90.000 TL Takograf kartı kullanmayanlara veya manipülasyon yapanlara – 75.000 TL Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) – 50.000 TL Yarış yapan motorlu araç sürücülerine – 46.000 TL Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak – 46.000 TL Aracı plakasız kullanma – 46.000 TL Ehliyetsiz araç kullanma cezası – 40.000 TL Hız sınırını 66 km/sa’den fazla aşanlara – 30.000 TL Hız sınırını 56-65 km/sa aşanlara – 25.000 TL Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) – 25.000 TL Hız sınırını 46-55 km/sa aşanlara – 20.000 TL Kırmızı ışıkta geçme cezası (en yüksek) – 20.000 TL Hız sınırını 36-45 km/sa aşanlara – 15.000 TL Kırmızı ışıkta geçme cezası (orta seviye) – 15.000 TL Hız sınırını 26-35 km/sa aşanlara – 12.000 TL Kırmızı ışıkta geçme cezası (en düşük) – 10.000 TL Hız sınırını 21-25 km/sa aşanlara – 8.000 TL Hız sınırını 16-20 km/sa aşanlara – 6.000 TL Seyir halinde cep telefonu kullanma – 5.000 TL Takip mesafesine uymama cezası – 5.000 TL Hız sınırını 11-15 km/sa aşanlara – 4.000 TL Hız sınırını 6-10 km/sa aşanlara – 2.000 TL Emniyet kemeri takmama cezası – 2.500 TL İlgili Haber Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 trafik cezaları kanun teklifi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan