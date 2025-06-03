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Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklik teklifinde yeni adımlar atıldı. TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen düzenlemeyle birlikte, birçok kural ihlali için uygulanacak para cezalarında ciddi oranlarda artışa gidiliyor. Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu soruları ise vatandaşların gündemine oturdu.

YENİ TRAFİK CEZALARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Trafikte sürücü güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla hazırlanan yeni trafik cezalarına ilişkin düzenleme 29 Mayıs 2025 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. 

Yeni trafik cezaları ise henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu’nda da onaylanması ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Yasalaştıktan sonra ise istisnalar haricindeki tüm maddeler, yayımlandığı tarihten itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecek. Sürücüler yeni trafik cezalarının uygulanmaya başlayacağı tarihi dikkatle takip ediyor.

Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu? - 1. Resim

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

2025 yeni trafik cezaları ile ilgili düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi, Resmi Gazete’de yayımlanmasına bağlı olacak. Teklifin yasalaşmasının ardından, belirlenen cezalar 2 ay sonra uygulanmaya başlanacak.

Yaz aylarının ortasında yeni trafik cezaları miktarlarının geçerli olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın sürece dair açıklamaları yakından izlenirken, trafikte yeni bir dönemin kapıları aralanmış durumda. Amaç, caydırıcılığı artırarak sürücülerin daha dikkatli hareket etmesini sağlamak.

Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu? - 2. Resim

2025 YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

  1. Polislerin uyarısına ve işaretlere rağmen kaçanlara – 200.000 TL
  2. Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmeyenlere – 150.000 TL
  3. Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası – 150.000 TL
  4. Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) – 150.000 TL
  5. Drift atma cezası – 140.000 TL
  6. Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler – 140.000 TL
  7. Sahte plaka kullanma cezası – 140.000 TL
  8. Sebepsiz el freninin çekilmesi, ani durma, kendi etrafında dönme – 140.000 TL
  9. Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama – 90.000 TL
  10. Takograf kartı kullanmayanlara veya manipülasyon yapanlara – 75.000 TL
  11. Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) – 50.000 TL
  12. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine – 46.000 TL
  13. Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak – 46.000 TL
  14. Aracı plakasız kullanma – 46.000 TL
  15. Ehliyetsiz araç kullanma cezası – 40.000 TL
  16. Hız sınırını 66 km/sa’den fazla aşanlara – 30.000 TL
  17. Hız sınırını 56-65 km/sa aşanlara – 25.000 TL
  18. Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) – 25.000 TL
  19. Hız sınırını 46-55 km/sa aşanlara – 20.000 TL
  20. Kırmızı ışıkta geçme cezası (en yüksek) – 20.000 TL
  21. Hız sınırını 36-45 km/sa aşanlara – 15.000 TL
  22. Kırmızı ışıkta geçme cezası (orta seviye) – 15.000 TL
  23. Hız sınırını 26-35 km/sa aşanlara – 12.000 TL
  24. Kırmızı ışıkta geçme cezası (en düşük) – 10.000 TL
  25. Hız sınırını 21-25 km/sa aşanlara – 8.000 TL
  26. Hız sınırını 16-20 km/sa aşanlara – 6.000 TL
  27. Seyir halinde cep telefonu kullanma – 5.000 TL
  28. Takip mesafesine uymama cezası – 5.000 TL
  29. Hız sınırını 11-15 km/sa aşanlara – 4.000 TL
  30. Hız sınırını 6-10 km/sa aşanlara – 2.000 TL
  31. Emniyet kemeri takmama cezası – 2.500 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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