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Kurban Bayramı’nda herkes oraya akın etti! Trafik ışıkları devre dışı yollarda uzun kuyruk

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kurban Bayramı’nda herkes oraya akın etti! Trafik ışıkları devre dışı yollarda uzun kuyruk
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler soluğu Muğla'da aldı. Yollarda uzayan kuyruklara karşı çözüm, trafik ışıklarının devre dışı bırakılmasında bulundu.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Muğla, yerli turistlerin akınına uğradı. 4 günlük tatil için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Marmaris, Datça ve Fethiye gibi turistik ilçelere geçiş güzergahı olan Menteşe’de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

TRAFİK IŞIKLARI DEVRE DIŞI

Muğla’daki karayollarında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine kadar devam etti. Özellikle şehir merkezlerine girişlerdeki kontrol noktaları ve trafik işaretlerinde zaman zaman araç kuyruğu uzayınca trafik ekipleri bu sorunu trafik akışını ışıkları devre dışı bırakarak trafik akışını manuel olarak gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı’nda herkes oraya akın etti! Trafik ışıkları devre dışı yollarda uzun kuyruk - 1. Resim

2.5 MİLYON TURİST 3 İLÇEYE SIĞACAK

Muğla, bu yıl Kurban Bayramı’nda yaklaşık 2,5 milyon yerli turisti ağırlaması beklenirken, tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgelerin başında ise Bodrum, Fethiye ve Marmaris geliyor.

Kurban Bayramı’nda herkes oraya akın etti! Trafik ışıkları devre dışı yollarda uzun kuyruk - 2. Resim

YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENİYOR

Yetkililerden alınan bilgilere göre, şu anda söz konusu turistik ilçelerdeki doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine ulaşmış durumda. Ancak okulların kapanmasının ardından bu oranın yüzde 95 ila 100 seviyelerine çıkması öngörülüyor.
Ulaşımda yaşanan yoğunluğun bayram süresince devam etmesi beklenirken, güvenlik ve trafik ekipleri bölgede ek önlemler alarak yönlendirmelerde bulunuyorlar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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