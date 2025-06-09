Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu! Can kaybı 32'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde 722 trafik kazası meydana geldiğini, 6 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Bayram tatilindeki toplam can kaybı ise 32'ye yükseldi.

Kurban Bayramı tatilini aileleri ve sevdikleri ile geçirmek isteyen milyonlar yollara düştü, hız ve dikkatsizlik acı haberleri beraberinde getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde meydana gelen kaza sayısını ve can kaybını açıkladı.

Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nın 3'üncü günü 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1227 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

BAYRAM TATİLİNDE 32 CAN KAYBI

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

HIZ YAPMA! SEVDİKLERİN SENİ BEKLİYOR

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4.817 vatandaşımız ise yaralandı.

BİR ANLIK HIZ, BİR ÖMÜRLÜK PİŞMANLIK. YAŞAMA TUTUN...

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi, Pazar) trafik ekiplerimizce; 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."