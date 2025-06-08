Bayram tatilinde kaç kişi hayatını kaybetti? Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurban Bayramı’nın sevinci yine acıya karıştı. Bayramın ilk üç gününde Türkiye genelinde meydana gelen 2 bini aşkın trafik kazasında 26 vatandaş hayatını kaybetti, 3.590 kişi yaralandı. Sadece bayramın ikinci gününde 683 trafik kazası yaşanırken, 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

BAKAN YERLİKAYA ACI HABERİ DUYURDU

7 Haziran Cumartesi günü 683 trafik kazasının yaşandığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kazalarda 9 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 1143 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günlerinde toplam 2 bin 238 trafik kazası meydana geldiğini, 26 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 3 bin 590 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Vefat eden 26 kişinin geride gözü yaşlı ailelerini, sevdiklerini bıraktığına işaret eden Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri hassasiyetle sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce, 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın."

Yerlikaya, kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.