Kartal'da korkunç kaza! Polis memurları yaralandı

İstanbul Kartal'da dönüş yapan otomobille çarpışan motorize polis ekibi kazada yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İstanbul Kartal'da korkunç bir kaza meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, dün öğle saatlerinde Kartal'da sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevli olan motorize polis ekibi, seyir halindeyken dönüş yapan bir otomobille çarpıştı.

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Kazada polis memuru M.Ç. ve A.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin dönüş yaptığı sırada motorize ekiplerin otomobile çarptığı ve takla attığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.