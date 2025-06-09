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Kartal'da korkunç kaza! Polis memurları yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kartal'da dönüş yapan otomobille çarpışan motorize polis ekibi kazada yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İstanbul Kartal'da korkunç bir kaza meydana geldi.

Kartal'da korkunç kaza! Polis memurları yaralandı - 1. Resim

POLİS EKİPLERİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, dün öğle saatlerinde Kartal'da sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevli olan motorize polis ekibi, seyir halindeyken dönüş yapan bir otomobille çarpıştı. 

Kazada polis memuru M.Ç. ve A.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kartal'da korkunç kaza! Polis memurları yaralandı - 2. Resim

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin dönüş yaptığı sırada motorize ekiplerin otomobile çarptığı ve takla attığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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